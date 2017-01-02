عملة بيتكوين الافتراضية تقفز فوق 1000 دولار للمرة الأولى في 3 سنوات

لندن 2 يناير كانون الثاني (رويترز) - استهلت عملة بيتكوين الافتراضية العام الجديد بالصعود فوق مستوى ألف دولار للمرة الأولى في ثلاث سنوات أمس الأحد بعد أن تفوقت في أدائها على جميع العملات التي تصدرها البنوك المركزية في 2016 عندما قفزت 125 بالمئة.
والبيتكوين هي عملة تستخدم في المعاملات عبر شبكة الإنترنت ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية إذ تعتمد العملة بدلا من ذلك على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في أنحاء العالم التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من عملات بيتكوين إلى النظام.
وقفزت عملة بيتكوين 2.5 بالمئة إلى 1022 دولارا في منصة التداول بيتستامب وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2013.
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