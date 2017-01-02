قطر تتصدر دول الشرق الأوسط في تقرير الإنترنت الأسرع في العالم

صدر أمس تقرير حال الإنترنت من شركة أكامي وحلت قطر في صدارة دول الشرق الأوسط (44 عالميا) بمتوسط سرعة اتصال بلغت 94.3 ميغابت بالثانية في أوقات الذروة وفي المتوسط 10.9 رغم تراجعها ، 3.6% في الربع الأخير، فيما يصل متوسط السرعة في الشرق الأوسط إلى 7.2 ميغابت بالثانية فيما نالت كوريا الجنوبية المرتبة الأولى عالميا بسرعة 114.2 ميغابت بالثانية في الذروة ومتوسطة من 26.3 ميغابت بالثانية .





وحلت مصر في أدنى مرتبة بين دول الشرق الأوسط بسرعة 13.2.

صدارة كوريا الجنوبية على دول العالم جاءت مبررة بالنظر إلى جهودها طوال 20 عاما على تحسين سرعة الإنترنت والتي جعلتها اليوم البلد الوحيد الذي يتجاوز عتبة 25 ميغابت بالثانية في الربع الثالث من عام 2016. وكانت كوريا الجنوبية قد حررت قطاع الاتصالات في التسعينيات وقامت بتشييد بنية تحتية صلبة للإنترنت السريعة وأدخلت تشريعات تضمن تنافسية هذا القطاع على المستوى العالمي وشجعت الحكومة مواطنيها للحصول على أجهزة كمبيوتر واتصال سريع بالإنترنت من خلال تقديم دعم مالي لذوي الدخل المحدود وكل من لا يوجد لديه خدمة إنترنت.

وبذلك تفوقت كوريا الجنوبية على اليابان في تبني الموجة الواسعة بمعدل 78 % أي أسرع 10 % من اليابان التي حلت ثانية على هذا الصعيد.

لكن الكثافة السكانية ساهمت بذلك ولعبت دورا أساسيا لصالح صعود كوريا الجنوبية حيث يسكن 80% من سكانها في المناطق الحضرية مما يسهل تجهيز الإنترنت السريعة لمسافات قصيرة، كما هو الحال مع هونغ كونغ وسنغافورة حيث يغلب على السكان تمركزهم في المراكز الحضرية دون مناطق أرياف مترامية على مسافات متعددة فيما بينها.

رابط التقرير

https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/state-of-the-internet/q3-2016-state-of-the-internet-connectivity-report.pdf