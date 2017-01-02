الإمارات الأولى عربياً و12 عالمياً في سرعة إنترنت الجيل الرابع

تصدرت الإمارات المنطقة العربية واحتلت المركز الثاني عشر عالمياً في سرعة الجيل الرابع من الإنترنت «جي فور»، حسب تقرير مؤسسة «اوبن سيجنال» المتخصصة في الشبكات والإنترنت.

وتقدمت الإمارات في هذا المجال على دول مثل إسبانيا والنرويج والنمسا وبلجيكا وكندا وسويسرا والسويد، وغيرها من الدول المتقدمة.شمل تقرير العام الجاري 78 دولة في العالم وكان بعنوان «حالة شبكات الإنترنت»، ويتناول بيانات السرعات وإمكانية الوصول والتواصل في أنحاء العالم.

وفق صحيفة البيان، تناول التقرير نظرة تاريخية للشبكات في العالم وخاصة حالة وسرعة وتطبيق وإمكانية الوصول إلى الجيل الرابع من شبكات الإنترنت أو «جي فور». وجاءت سنغافورة وكوريا الجنوبية والمجر ورومانيا ونيوزيلاندا في المراكز الثلاثة الأولى عالمياً في سرعة الجيل الرابع من الشبكة العنكبوتية.

وقال التقرير إن سرعة الجيل الرابع من الإنترنت في أي دولة تعتمد على عوامل عدة تشمل حجم الأطياف المخصصة للجيل الرابع (ال تي اي) وإذا كانت تبنت تقنيات تطبيق الجيل الرابع، ومدى كثافة الشبكات ومدى التزاحم في استخدام تلك الشبكات.