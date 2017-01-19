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تكنولوجيا

شركة الاتصالات السعودية تقدم قرضاً بـ600 مليون ريال لأوجيه تيليكوم

أريبيان بزنس
الخميس، 19 يناير 2017
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شركة الاتصالات السعودية تقدم قرضاً بـ600 مليون ريال لأوجيه تيليكوم

أفاد تقرير اليوم الخميس أن شركة الاتصالات السعودية -أكبر شركة اتصالات في المملكة- قدمت قرضاً بقيمة 160 مليون دولار أو ما يعادل 600 مليون ريال لشركة أوجيه تيليكوم التابعة لها.

 

ووفقاً لموقع "أرقام" الاقتصادي، نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادرها إن القرض سيسمح لشركة أوجيه تيليكوم بدفع فائدة قرض كانت قد تأخرت عن دفعه في سبتمبر/أيلول الماضي.

 

وتملك شركة الاتصالات السعودية -أكبر شركة اتصالات في منطقة الخليج من حيث القيمة السوقية حصة 35 بالمئة من شركة أوجيه تيليكوم اشترتها في بداية العام 2008 من عائلة الحريري بمبلغ 9.6 مليار ريال.

 

وكانت مصادر صحيفة قد قالت، مؤخراً، إن أوجيه تيليكوم قد تخلفت عن سداد دفعة فائدة قيمتها حوالي 300 مليون دولار في قرض قيمته 4.75 مليار دولار نهاية سبتمبر/أيلول 2016.

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