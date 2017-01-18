الاتصالات السعودية تستحوذ على 40% في سيلكو مقابل 106.7 مليون دولار

(رويترز) - قالت شركة الاتصالات السعودية أكبر مشغل للاتصالات في المملكة أمس الثلاثاء إنها انتهت من إجراءات شراء حصة 40 بالمئة المتبقية في شركة سيل المتقدمة (سيلكو) مقابل 400 مليون ريال (106.7 مليون دولار) لتصبح الأخيرة مملوكة لها بالكامل.

وكانت الاتصالات السعودية قالت في ديسمبر/كانون الأول 2015 إن مجلس إدارتها وافق على التقدم بعرض لشراء الحصة المتبقية في سيلكو وهي شركة سعودية تقدم خدمات البيع من خلال شبكات نقاط البيع المنتشرة في المملكة ودول الخليج.

وقالت الشركة في بيان للبورصة أمس الثلاثاء إنه "تم الانتهاء من الإجراءات اللازمة لشراء ونقل ملكية الحصص المتبقية في شركة سيل المتقدمة لتصبح مملوكة بالكامل من قبل شركة الاتصالات السعودية وذلك بمبلغ 400 مليون ريال سعودي علما بأن تمويل تكلفة الشراء تمت ذاتيا من مصادر الشركة".

وكانت الاتصالات السعودية تحوز قبل إتمام عملية الشراء 60 بالمئة في سيلكو فيما يحوز اتحاد سيل الحصة المتبقية.