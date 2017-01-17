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تكنولوجيا

إيران ستتولى تشغيل شبكة لاتصالات المحمول في سوريا

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 17 يناير 2017
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إيران ستتولى تشغيل شبكة لاتصالات المحمول في سوريا

(رويترز) - وقعت إيران وسوريا اليوم الثلاثاء خمس مذكرات تفاهم ستحصل طهران بموجبها على رخصة لتصبح مشغلا لخدمات المحمول في سوريا بناء على اتفاقات لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

 

وجرى توقيع المذكرات الخمس خلال حفل في طهران بحضور رئيس الوزراء السوري عماد خميس ونائب الرئيس الإيراني اسحق جهانغيري في خطوة لتعزيز العلاقات الثنائية التي شملت دعما إيرانيا بمليارات الدولارات لجهود الرئيس السوري بشار الأسد الرامية إلى استعادة السيطرة على مناطق تسيطر عليها المعارضة.

 

ويسيطر كونسورتيوم تابع للحرس الثوري الإيراني على معظم قطاع الاتصالات في إيران بعد شرائه حصة 50 بالمئة زائد واحد في شركة الاتصالات الحكومية عام 2009.

 

وفي السنوات الأخيرة قتل أكثر من ألف جندي أرسلهم الحرس الثوري إلى سوريا على خطوط المواجهة الأمامية في الصراع الدائر هناك.

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