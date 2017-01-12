أول كمبيوتر ذكي أفقي في العالم يطرح في الشرق الأوسط في شهر مارس

أعلنت شركة ديل عن استعدادها لطرح كمبيوتر ديل كنفاس - Dell Canvas- وهو أول كمبيوتر ذكي أفقي في العالم ومجهز بقدرات العمل باللمس وقرص للتحكم (totem) وقلم تأشير . و كشفت شركة Dell الستار عن سلسلة من الابتكارات الأولى من نوعها على مستوى العالم، والتي ستعيد صياغة وتعريف مفهوم الحوسبة الشخصية، وذلك خلال فعاليات معرض الالكترونيات الاستهلاكية السنوي، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

وما تم طرحه كمفهوم مكتبي ذكي من قبل شركة Dell خلال العام 2014، تطور إلى نظام Dell Canvas، وهو كمبيوتر أفقي ذكي قادر على توسيع نطاق الإنتاج المبدع والمبتكر لمطوري ومصممي المحتوى. حيث بالإمكان استخدام الكمبيوتر، المزوّد بشاشة قياس 27 بوصة من نوع QHD، ضمن زاوية مائلة أو مسطح على مكتب، كي يتمكن الخبراء والمهنيون من الإبداع والتواصل والتعبير عن أفكارهم بشكل طبيعي، كما يفعلون ذلك اثناء استخدامهم للقلم والورقة.

فعلى سبيل المثال، عند استخدام تقنيات العمل باللمس والقلم الرقمي وقرص التحكم، يقوم نظام Dell Canvas بتحويل الرسومات إلى جزء من آلية سير العمل الرقمية، كما أنه يحسن من التشاركية. هذا، وقد تم تطوير نظام Dell Canvas بالشراكة مع شركة Microsoft، فهو مدعوم من قبل أي جهاز مزود بنظام التشغيل Windows 10، ويعمل نظام Canvas بانسيابية وسهولة عالية مع حلول البرامج المقدمة من الشركاء، بمن فيهم Adobe، وAutodesk، وAVID، وDassault Systems، وSolidWorks، وMicrosoft، من أجل إطلاق العنان للعبقرية الخلاقة الموجودة لدى الجميع.

محطة العمل المتنقلة الداعمة لأنظمة الواقع الافتراضي VR والأولى من Dell ترسخ ريادة شركة Dell على مستوى الكمبيوترات الشخصية الداعمة لأنظمة الواقع الافتراضي تعتبر Dell الشركة الرائدة عالمياً في مجال أنظمة الواقع الافتراضي VR، وذلك بطرحها لأكبر تشكيلة من خيارات الكمبيوترات الشخصية الداعمة لهذه الأنظمة في السوق، بما فيها سلسلة محطات العمل XPS وAlienware وPrecisions، التي تدعم سماعات الرأس المتطورة Oculus وHTC.

ومع ارتفاع معدل مبيعات سماعات الرأس، هناك فرصة كبيرة، وطلب كبير أمام مبتكري محتوى أنظمة الواقع الافتراضي VR. وهو ما برهنت عليه محطة العمل المتنقلة Precision 7720 من Dell، التي تعتبر محطة العمل المتنقلة الأولى من Dell الداعمة لأنظمة الواقع الافتراضي VR، والمصممة خصيصاً من أجل إنشاء أنظمة الواقع الافتراضي VR. كما أنها تعد محطة العمل الأقوى من Dell، وذلك بفضل تجهيزها بالجيل السابع من معالجات Intel® Core™، ومعالجات Intel® Xeon®، وكرت الشاشة المتفوق NVIDIA Pascal™ Quadro والمخصص للمهنيين. وبما أنها محطة عمل متنقلة، أصبح بإمكان المبدعين والمبتكرين حالياً تطوير محتوى أنظمة الواقع الافتراضي VR من أي مكان يلوح بخيالهم فيه الوحي والإلهام. -انتهى- حول شركة ديل Dell: تطوّر شركة Dell مجموعة متنوعة من المنتجات والحلول التقنية الحاصلة على العديد من الجوائز العالمية، وتضمّ الكمبيوترات المكتبية والمحمولة وأجهزة الألعاب والكمبيوترات من نوع 2 في 1 وأنظمة الخادم النحيف (Thin Client) ومحطات العمل ذات الأداء العالي والأجهزة ذات المتانة العالية المخصصة لبيئات العمل الاستثنائية وشاشات العرض وحلول تأمين الأجهزة والخدمات. وتساعد حلول ومنتجات Dell القوى العاملة على الاتصال بأمان وتعزيز الإنتاجية والقدرة على العمل الجماعي في أي زمان ومكان. وتوفر Dell خدماتها للعملاء بدءاً من المستهلكين ووصولا إلى المؤسسات على اختلاف حجمها، وذلك عبر مجموعة واسعة ومتنوّعة من الحلول التقنية المبتكرة.