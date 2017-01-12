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تكنولوجيا

مايكروسوفت تتفق مع هيئة اتحادية سويسرية على تعديلات لويندوز 10

أريبيان بزنس
الخميس، 12 يناير 2017
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مايكروسوفت تتفق مع هيئة اتحادية سويسرية على تعديلات لويندوز 10

(رويترز) - قالت المفوضية الاتحادية السويسرية لحماية البيانات والمعلومات إن رئيسها لن يقيم دعوى قضائية ضد شركة مايكروسوفت بعد أن وافقت الشركة الأمريكية على تبني توصيات لتحسين شفافية معالجة البيانات في نظام التشغيل ويندوز 10.

 

وقالت المفوضية اليوم الأربعاء إنها أكملت تحقيقا في أمر نظام التشغيل بدأ في 2015 وإنه كشف ثغرات في حماية البيانات بموجب القانون السويسري.

 

وأضافت في بيان "كشفت تحقيقات المفوضية أن معالجة البيانات فيما يتصل بويندوز 10 لا تتوافق في كل جوانبها مع قانون حماية البيانات."

 

وردا على ذلك قدمت مايكروسوفت مقترحات للمفوضية تمت الموافقة عليها بعد أن أدخلت عليها المفوضية تعديلات.

 

وقالت المفوضية "التطبيق الفني للتعديلات التي طلبتها المفوضية سينفذ على مستوى العالم في إطار إصدارين من برمجيات ويندوز 10 مقررين خلال 2017."

 

وقال متحدث باسم مايكروسوفت إن الشركة تقدر فرصة مناقشة نظام التشغيل مع المفوضية.

 

وأضاف "بصفتها شركة عالمية تلتزم مايكروسوفت بالامتثال لكل القوانين السارية في الدول التي نقدم فيها خدماتنا ومنتجاتنا."

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