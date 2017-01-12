مايكروسوفت تتفق مع هيئة اتحادية سويسرية على تعديلات لويندوز 10

(رويترز) - قالت المفوضية الاتحادية السويسرية لحماية البيانات والمعلومات إن رئيسها لن يقيم دعوى قضائية ضد شركة مايكروسوفت بعد أن وافقت الشركة الأمريكية على تبني توصيات لتحسين شفافية معالجة البيانات في نظام التشغيل ويندوز 10.
وقالت المفوضية اليوم الأربعاء إنها أكملت تحقيقا في أمر نظام التشغيل بدأ في 2015 وإنه كشف ثغرات في حماية البيانات بموجب القانون السويسري.
وأضافت في بيان "كشفت تحقيقات المفوضية أن معالجة البيانات فيما يتصل بويندوز 10 لا تتوافق في كل جوانبها مع قانون حماية البيانات."
وردا على ذلك قدمت مايكروسوفت مقترحات للمفوضية تمت الموافقة عليها بعد أن أدخلت عليها المفوضية تعديلات.
وقالت المفوضية "التطبيق الفني للتعديلات التي طلبتها المفوضية سينفذ على مستوى العالم في إطار إصدارين من برمجيات ويندوز 10 مقررين خلال 2017."
وقال متحدث باسم مايكروسوفت إن الشركة تقدر فرصة مناقشة نظام التشغيل مع المفوضية.
وأضاف "بصفتها شركة عالمية تلتزم مايكروسوفت بالامتثال لكل القوانين السارية في الدول التي نقدم فيها خدماتنا ومنتجاتنا."المزيد من أخبار سوازيلاند
بالصور : أكبر 10 مشاريع تحت الإنشاء في دبي 2016 | إنشاءات | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً
بالصور: مبنى زهرة اللوتس في الصين | أريبيان بزنس
قطر تتصدر دول الشرق الأوسط في تقرير الإنترنت الأسرع في العالم | تكنولوجيا | أريبيان بزنس
بالصور : أكبر 10 مشاريع تحت الإنشاء في دبي 2016 | إنشاءات | أريبيان بزنس
التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً