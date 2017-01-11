دارك ماتر تنضم إلى الرابطة الدولية للاتصالات المتنقلة وتتيح التفاعل مع 800 شركة اتصالات

أعلنت دارك ماتر، الشركة المتخصصة بالأمن الإلكتروني ومقرها الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة، أنها أصبحت عضواً مشاركاً في الرابطة الدولية للاتصالات المتنقلة GSMA، وهي المنظمة العالمية التي تمثل مصالح قطاع الاتصالات المتنقلة.

وقال بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه إن دارك ماتر ستشارك بشكل فاعل في مجموعات عمل الرابطة، مثل مجموعة الأمن ومكافحة الاحتيال، والويب، وتقنية شرائح SIM، حيث تتناول هذه المجموعات الثلاث قضايا مثل حماية شرائح SIM، والتشفير على شبكة الإنترنت، وإطلاق بروتوكول HTTP2، والبرمجيات الخبيثة التي تستهدف الأجهزة النقالة، ومخاطر الخدمات السحابية وضوابطها، وأمن نظام الإشارة SS7.

فضلاً عن ذلك، تضم الرابطة الدولية للاتصالات المتنقلة نحو 800 مشغل اتصالات و300 شركة أخرى تعمل في بيئة تطوير قطاع الاتصالات المتنقلة الواسع. وتنظم الرابطة مجموعةً من الأحداث والفعاليات المتخصصة مثل المؤتمر العالمي للتقنيات النقالة MWC، ولديها 13 مكتباً في أنحاء العالم، منها مكتب تمثيلي في دبي.

وكعضو مشارك في الرابطة الدولية للاتصالات المتنقلة GSMA، سوف تستفيد دارك ماتر من موارد الرابطة، وتستطيع المشاركة في مجموعات عمل برامج الرابطة، مثل مجموعة البيانات الشخصية وأسلوب الحياة المتصل بالإنترنت، وكلها ذات صلة وثيقة بالجهود التي تبذلها دارك ماتر من أجل حماية الأجهزة النقالة وأجهزة إنترنت الأشياء، وضمان وصول آمن إلى الخدمات الشبكية.

وقال فيصل البنّاي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة دارك ماتر "هذه أول عضوية مهمة لشركة دارك ماتر في هيئة مهنية دولية، ونحن فخورون بانضمامنا إلى منظمة مرموقة مثل الرابطة الدولية للاتصالات المتنقلة. لقد غيّرت الاتصالات المتنقلة أسلوب حياتنا وعملنا، ونظراً لنمو أجهزة وشبكات الاتصال والتوسع في التطبيقات النقالة، لا بد من تأمين هذه البيئة المهمة ضد التهديدات الإلكترونية".

وأضاف "إنّ الاندماج والتقارب بين التقنيات النقالة وتقنية المعلومات وشبكة الويب يؤدي إلى دخول ملايين الأجهزة المتصلة الجديدة إلى هذه البيئة بشكل مستمر. وقد حققت دارك ماتر نجاحاً لافتاً في تطوير تطبيقات اتصالات آمنة متكاملة وشاملة لجميع المستويات، ونحن نأمل الاستفادة من عضويتنا في الرابطة الدولية للاتصالات المتنقلة في تعزيز أنشطتنا في هذا المجال، وتبادل الأفكار والمعلومات القيّمة مع أبرز مشغلي الشبكات النقالة على مستوى العالم".

وإضافة إلى مساهمات دارك ماتر في تحسين أمن بيئة الاتصالات النقالة، فإنّ الشركة تسعى أيضاً للاستفادة من فرص التواصل وإنشاء العلاقات مع أعضاء الرابطة الدولية للاتصالات المتنقلة GSMA، والوصول إلى قواعد بيانات معرفية والمبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات والمعلومات والتحليلات الخاصة بهذه الصناعة. كما تتيح العضوية لشركة دارك ماتر فرصة المشاركة في الفعاليات التي تنظمها الرابطة واغتنام فرص التسويق.

وقال البيان "لا شك أنّ انضمام دارك ماتر إلى الرابطة الدولية للاتصالات المتنقلة GSMA سيكون له نتائج مهمة بالنسبة للشركة، فهذه الهيئة المهنية الدولية تضم شركات اتصالات تخدم مجتمعة نحو 4.8 مليار مشترك بالشبكات النقالة في أنحاء العالم، في قطاعٍ تتجاوز عائداته التريليون دولار سنوياً".