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تكنولوجيا

سناب شات يختار لندن مقرا لأنشطته العالمية

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 10 يناير 2017
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سناب شات يختار لندن مقرا لأنشطته العالمية

رويترز- قال تطبيق التواصل الاجتماعي "سناب شات" أنه اختار لندن مقرا لأنشطته الدولية في اقتراع آخر بالثقة على جدارة بريطانيا التكنولوجية في وقت تتأهب فيه لندن للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

 

وسيسجل تطبيق التراسل الفوري -الذي يستخدمه يوميا 150 مليون شخصا حول العالم- في بريطانيا كل مبيعاته المحلية وكذلك المبيعات في دول أخرى ليس له بها كيان محلي بدلا من تمريرها عبر دول تفرض ضرائب منخفضة مثل ايرلندا ولوكسمبورج مثلما تفعل بعض شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى.

 

وقالت شركة سناب إن الأنشطة الإبداعية القوية في بريطانيا جعلت من البلد "مكانا رائعا لبناء أنشطة عالمية."

 

وقالت كلير فالوتي المدير العام مجموعة سناب في بريطانيا اليوم الثلاثاء "نؤمن بالأنشطة الإبداعية في بريطانيا. بريطانيا تضم المعلنين من عملائنا وأكثر من عشرة ملايين من مستخدمي سناب شات يوميا وبدأنا نوظف فيها أصحاب الكفاءات."

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