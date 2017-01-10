تعرض أجهزة ريزر للسرقة في معرض CES 2017

وقعت حادثة سرقة لوحدات تجريبية للعرض من أول كمبيوتر محمول بثلاث شاشات من جناح لشركة RAZER في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2017 في لاس فيغاس.

وأكد ذلك الرئيس التنفيذي للشركة "مين ليانغ تان" عبر حسابه الشخصى على فيسبوك وقال " لقد قدمت التقارير اللازمة، ونعمل حاليا مع إدارة المعرض، والسلطات الأمنية لمعالجة هذا الأمر".

وكانت شركة RAZER قد كشفت خلال فعاليات معرض CES هذا العام عن كمبيوتر الألعاب Valerie، الذى يأتى بثلاثة شاشات، بحجم أكبر من إصدارات الشركة من أجهزة الحاسب المحمول المخصصة للألعاب.

يتميز الجهاز بشاشة بسمك 1.5 بوصة، ويمتلك ثلاثة شاشات يتم فتحها عند تشغيل الكمبيوتر، ويصل حجم كل شاشة إلى 17.3 بوصة، وتوفر دقة عرض 4K، وهو مزود بتقنية G-SYNC فى كل شاشة، مع كرت الشاشة GeForce GTX 1080 من نفيديا.

والمعروف أن شركة ريزر قد نجحت في تقديم منتجات مميزة تستهدف عشاق ألعاب الكمبيوتر من خلال تصاميم مميزة وقدرات مبتكرة في أجهزتها.