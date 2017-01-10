Arabian business
تكنولوجيا

استقالة أحمد فروخ من منصب الرئيس التنفيذي لـ"موبايلي" السعودية وتعيين أحمد عبد السلام خلفاً له

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 10 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
استقالة أحمد فروخ من منصب الرئيس التنفيذي لـ"موبايلي" السعودية وتعيين أحمد عبد السلام خلفاً له

أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) -ثاني أكبر مشغل للاتصالات في السعودية- عن استقالة رئيسها التنفيذي أحمد فروخ من منصبه وتم إقرار الاستقالة وسريانها اعتباراً من يوم أمس الإثنين.

 

وقالت "موبايلي" في بيان رسمي على موقع "تداول" يوم الأحد الماضي إنه تم تعيين المهندس أحمد عبد السلام عبد الرحمن رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من اليوم الثلاثاء حيث وافق مجلس إدارة الشركة على هذا القرار أمس الإثنين.

 

وأوضحت الشركة هذا التغيير في إدارة الشركة جاء بعد تخطي مرحلة العمل على إعادة الاستقرار للشركة بقيادة "أحمد فروخ" بخبرته في مجالي الاتصالات والمحاسبة المالية، لاسيما بعد التحديات التي مرت بها، على أن يتولى المهندس أحمد عبد السلام بخبرته الواسعة في قطاع الاتصالات، والتسويق والمبيعات قيادة مرحلة النمو والتوسع للشركة.

 

ويتمتع "عبد السلام" بخبرة تتجاوز 24 سنة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، منها عدة سنوات كرئيس تنفيذي لعدة شركات اتصالات، وفيما يلي ملخصها:

 

وكان الرئيس التنفيذي المستقيل أحمد فروخ قد تعينه في منصبه يوم 12 يوليو/تموز 2015، خلفاً لخالد الكاف الذي تم إعفائه في فبراير/شباط من العام نفسه.

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

السوق المالية السعودية تدين مخالفين تداولوا سهم "موبايلي" وتلزمهم بدفع 315 مليون ريال

موبايلي السعودية تعيد تصميم باقاتها المفوترة بدون سياسة الاستخدام العادل

شركات الاتصالات في السعودية تتفق على قيام شركة واحدة بتزويد البقية بخدمات الشبكات الداخلية عبر الأبراج

هيئة الاتصالات تغرم شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين لعدم تنفيذها قرارات صدرت بحقها

تعليقات

المزيد في تكنولوجيا

النرويج أول دولة في العالم تبدأ بإلغاء البث الإذاعي "إف إم"

سامسونج الخليج تكشف النقاب في دولة الإمارات عن سلسلة هواتفها الذكية الأحدث

دارك ماتر تنضم إلى الرابطة الدولية للاتصالات المتنقلة وتتيح التفاعل مع 800 شركة اتصالات

سناب شات يختار لندن مقرا لأنشطته العالمية

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

تداول: نهدف إلى تطبيق آلية (2+‭T‬) قبل مراجعة إم.اس.سي.آي للتصنيف السعودي في يونيو

دارك ماتر تنضم إلى الرابطة الدولية للاتصالات المتنقلة وتتيح التفاعل مع 800 شركة اتصالات

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »