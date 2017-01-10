استقالة أحمد فروخ من منصب الرئيس التنفيذي لـ"موبايلي" السعودية وتعيين أحمد عبد السلام خلفاً له

أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) -ثاني أكبر مشغل للاتصالات في السعودية- عن استقالة رئيسها التنفيذي أحمد فروخ من منصبه وتم إقرار الاستقالة وسريانها اعتباراً من يوم أمس الإثنين.

وقالت "موبايلي" في بيان رسمي على موقع "تداول" يوم الأحد الماضي إنه تم تعيين المهندس أحمد عبد السلام عبد الرحمن رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من اليوم الثلاثاء حيث وافق مجلس إدارة الشركة على هذا القرار أمس الإثنين.

وأوضحت الشركة هذا التغيير في إدارة الشركة جاء بعد تخطي مرحلة العمل على إعادة الاستقرار للشركة بقيادة "أحمد فروخ" بخبرته في مجالي الاتصالات والمحاسبة المالية، لاسيما بعد التحديات التي مرت بها، على أن يتولى المهندس أحمد عبد السلام بخبرته الواسعة في قطاع الاتصالات، والتسويق والمبيعات قيادة مرحلة النمو والتوسع للشركة.

ويتمتع "عبد السلام" بخبرة تتجاوز 24 سنة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، منها عدة سنوات كرئيس تنفيذي لعدة شركات اتصالات، وفيما يلي ملخصها:

وكان الرئيس التنفيذي المستقيل أحمد فروخ قد تعينه في منصبه يوم 12 يوليو/تموز 2015، خلفاً لخالد الكاف الذي تم إعفائه في فبراير/شباط من العام نفسه.