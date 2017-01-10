الطابا، هو اسم ياهو الجديد

حصل القسم المتبقي من شركة ياهو على اسم جديد هو الطابا Altaba، ويأتي ذلك بعد أن اشترت شركة فيرايزون شركة ياهو مقابل 4.8 مليار دولار، حيث كانت فيرايزون قد سعت لشراء عمليات ياهو الأساسية في الإنترنت والتي تتضمن البريد وأقسام الرياضة وتطبيقات متعددة تاركة لما تبقى من الشركة ملكيتها في عملاقة التجارة الإلكترونية شركة علي بابا الصينية حيث تبلغ حصة ياهو في موقع علي بابا 15% .



ومع انتهاء إنجاز الصفقة في مارس القادم سيحمل القسم المتبقي من ياهو اسم الطابا ، Altaba بحسب بيان أصدرته الشركة أمس، وسيتم تخفيض اعضاء مجلس ادارة ياهو الى النصف ، من عشرة اشخاص حاليا الى خمسة فقط، وسيتم قبول استقالة ماريسا ماير الرئيس التنفيذي الحالي للشركة

ويراد بالاسم الجمع بين كلمتي بديل وعلي بابا “alternative and Alibaba,” بحسب مصدر في الشركة رفض الإفصاح عن اسمه لأنه غير مخول بالحديث عن الموضوع بحسب صحيفة واشنطن بوست.

وهكذا يحسم مصير ياهو بعد شرائها من فيرايزون الشركة المقدمة لخدمات الاتصال اللاسلكي في الولايات المتحدة، والمالكة لشركة AOL أيضًا، وهي ستسفيد من ضم شركة ياهو إليها في مجال محرك البحث، وقطاع الاتصالات، وخدمات الاعلانات إلى جانب المحتوى الرقمي طبعًا.