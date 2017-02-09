"اتصالات" الإمارات توفر حصرياً لعملائها هاتف "هواوي Mate 9 بورش"

طرحت «اتصالات» حصرياً لعملائها أحدث هواتف «هواوي» المتحركة، هواوي Mate 9 بورش ديزاين، وهواويMate 9 Pro ، بباقات دفع ذكية ومرنة، أو من دون الاشتراك في أي باقة، بأسعار 5250 درهماً لهاتف Mate 9 بورش ديزاين، و2949 درهماً لهاتف Mate 9 Pro.
وإضافة إلى النسخة المحدودة والحصرية، ستطلق اتصالات أيضاً هاتف هواوي Mate 9 بسعر 2299 درهماً.
وسيكون بإمكان عملاء اتصالات التمتع بفرصة امتلاك أي من هذه الأجهزة، بباقات دفع مرنة، أو عبر عقود اشتراك تصل مدتها إلى 12 شهراً، أو 18 شهراً، أو 24 شهراً، حسب صحيفة الإتحاد.
ويمكن الحصول على هاتف هواوي Mate 9 بورش ديزاين، النسخة المحدودة، بسعر منخفض يصل إلى 229 درهماً، عبر عقد اشتراك مدته إلى 24 شهراً، كما يمكن شراء هاتف Mate 9 Pro مقابل 129 درهماً، بعقد تصل مدته 24 شهراً أيضاً.
ويمكن لعملاء الدفع المسبق «واصل» من مستخدمي هواتف «هواوي» الذكية، الحصول على ما يصل إلى 10 جيجابايت من البيانات المجانية، مع عرض اليوم من اتصالات.
وفيما يتعلق بالشاشة فتحتوي هذه الهواتف على شاشة curved AMOLED بحجم 5,5 إنش، مع ذاكرة عشوائية بحجم 6 جيجابايت، وسعة تخزينية بحجم 128 جيجابايت في هاتف هواوي Mate 9 Pro، و256 جيجابايت في هاتف هواويMate 9 بورش ديزاين. المزيد من أخبار الإمارات
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