"محمد بن راشد للفضاء" و"أميركية الشارقة" يعلنان عن إطلاق "نايف -1" فبراير الجاري

أعلن كل من "مركز محمد بن راشد للفضاء" و"الجامعة الأميركية في الشارقة" عن إطلاق القمر الصناعي النانومتري "نايف-1" في الفترة الممتدة بين 14 و25 فبراير الجاري من مركز الفضاء ساتيش داوان في قاعدة إطلاق المركبات الفضائية سريهاريكوتا في الهند على متن الصاروخ " C37–PSLV ".

ومن المتوقع أن يكون الإطلاق صباح 15 فبراير، إذا توافرت جميع الشروط المناخية واللوجستية الضامنة لنجاح عملية الإطلاق إلى الفضاء. وحالياً، يقوم فريق من المتخصصين في "مركز محمد بن راشد للفضاء" و"الجامعة الأميركية في الشارقة" بالتأكد من الجهوزية الكاملة للمحطة الأرضية الواقعة في مقر الجامعة، التي سيشغل و يتحكم عبرها بالقمر طوال مدة دورانه في الفضاء.

وحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، تتمثل مهمة "نايف -1" في إرسال وإستقبال الموجات من وإلى القمر في نطاق الترددات اللاسلكية (Amateur Radio). ومن ناحية أخرى، يتمتع القمر بعدة مميزات، إذا أنه القمر الصناعي النانومتري الأول من فئته المبرمج على بث رسائل باللغة العربية ويحتوي على نظام تحكم وتوجيه نشط (Active)، خلافاً للاقمار الصناعية بحجم الوحدة الواحدة (10*10*10cm) التي يستخدم فيها نظام التحكم غير النشط (Passive) و ذلك لصغر حجمها.

وتعليقاً على تحديد موعد الإطلاق، أعرب سعادة يوسف حمد الشيباني، مدير عام "مركز محمد بن راشد للفضاء" عن فخره بالطلبة الإماراتين الذين شاركوا في جميع مراحل تطوير القمر حتى بات قاب قوسين من الإطلاق الى الفضاء"، مشيراً الى ان "أربعة منهم إنضم الى فريق المركز ولديهم مهام في "مشروع الإمارات لإستكشاف المريخ" – "مسبار الأمل" و"خليفة سات"".

واعتبر الشيباني "أن مشروع القمر الصناعي التعليمي "نايف-1" يمثل محطة مهمة في مسار استراتيجية المركز بتأهيل الكوادر البشرية المواطنة في جامعات الدولة وتدريبها على تقنيات تصنيع الأقمار الصناعية"، لافتاً إلى أن "المرحلة المقبلة ستتمحور حول تدريب طلبة جدد على كيفية إدارة وتشغيل المحطة الأرضية والتواصل مع القمر لبث الرسائل وإستقبالها، بالإضافة إلى استخدام المعلومات والبيانات في تجارب علمية جديدة مثل حركة القمر في الفضاء وطريقة عمله وغيرها".

وقال الدكتور بيورن شيرفيه، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، "نتطلع بحماس وتشوق لاطلاق القمر الصناعي النانومتري "نايف-1". يعكس هذا المشروع الذي قام بتطويره الخريجون المواطنون من كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة بإشراف فريق من المهندسين والخبراء من مركز محمد بن راشد للفضاء، التزام جامعتنا بالبحوث والابتكارات في المجالات التي تلعب دورا مهما في مستقبل الدولة."

ومن الجدير بالذكر ان "نايف-1" قد إجتاز جميع الإختبارات المتعلقة بعمل النظم الفرعية التي تشمل الأنظمة الفرعية للطاقة والتحكم والإتصالات، بالإضافة الى الهوائي. كذلك، جرى معايرة نظام التحكم وإجراء الاختبارات البيئية وهي الاختبار الحراري وإختبارالاهتزاز.

وتم تنفيذ المشروع وبرنامج نقل المعرفة بالتعاون مع “Innovative Solutions in Space”، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال تطوير المعدات الفضائية بالإضافة إلى نظم الأقمار الصناعية النانومترية. وأخذ المركز في هذا المشروع دور الموحد لمتابعة الإجراءات المعمول بها للمحافظة على الخبرات المكتسبة والاستفادة منها.