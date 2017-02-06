Arabian business
تكنولوجيا

الثريا للاتصالات تفتتح مقرا جديدا في أمريكا

أريبيان بزنس
الاثنين، 6 فبراير 2017
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الثريا للاتصالات تفتتح مقرا جديدا في أمريكا

افتتحت شركة الثريا للاتصالات اليوم مقرا جديدا لها في الولايات المتحدة الأمريكية بهدف خدمة عملائها في القطاع الحكومي والتجاري وبقائها على مقربة من المستثمرين والشركاء الرئيسيين.

يقع مقر المكتب الجديد بين واشنطن العاصمة وتايسون كورنر في مدينة فيرجينيا.

 

وتتخذ شركة الثريا للاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا رئيسيا لها وتقوم بخدمة عملائها في القارة الآسيوية من خلال مكاتبها في سنغافورة.

 

 

ووفق وكالة أنباء الإمارات، يؤكد افتتاح مكتبها الجديد في الولايات المتحدة التزامها بالمضي قدما بمشروع" FUTURA " الخاص بالجيل القادم من كوكبة أقمارها الصناعية والتي أعلنت عنه في أواخر العام 2016.

 

 

وتوفر الثريا خدمات التجوال الموثوقة من خلال إبرامها اتفاقيات تجوال في 175 بلدا مع 389 شريكا من مزودي خدمات الاتصالات الأرضية بما في ذلك اتفاقيات مع" AT&T و T-Mobile" الأمريكية.

 

 

وللثريا أعمال قائمة في الولايات المتحدة إلا أن المكتب الجديد سيعزز من مقدرة فريق عملها المتواجد في المنطقة على الارتقاء بالخدمات التي يقدمونها حاليا لمجموعة العملاء الأمريكيين ومن ضمنهم وزارة الدفاع.

 

 

وأوضح سامر حلاوي الرئيس التنفيذي لشركة الثريا للاتصالات: " لقد قطعنا عهدا بتوسيع النطاق الجغرافي للشركة والانتقال إلى قطاعات جديدة في السوق وإطلاق الخدمات والأجهزة الجديدة، ويعتبر افتتاح مكتب الولايات المتحدة تنفيذا لهذا العهد وتعزيزا لوجودنا في أمريكا، فيما ستصبح الثريا المزود المفضل للاتصال الموحد وسنحقق ذلك من خلال برنامجنا المكثف من التوسع والنمو".

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