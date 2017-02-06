إعمار توقع إتفاقية كأس مايكروسوفت للتخيل 2017 في الإمارات

أعلنت اليوم إعمار العقارية عن رعايتها لنسخة كأس مايكروسوفت للتخيل لعام 2017 في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسوف تعقد تصفيات المسابقة الطلابية الأكبر على مستوى العالم في ابريل القادم.

وقال فيريش سيتا الرئيس التنفيذي للتقنيات الرقمية لمجموعة إعمار إن إنشاء وتأسيس الجيل القادم من ضمن أهم أولويات استراتيجياتنا في شركة إعمار، ونحن على يقين بأن هذه الرؤية القائمة على التكنولوجيا من شأنها أن تخلق قيمة حقيقية على المدى الطويل لشركتنا والمجتمع ، وتأتي خطوة شراكتنا مع شركة مايكروسوفت لدعم كأس التخيل 2017 في الامارات من أجل تشجيع الشباب المبدعين وتحفيز المواهب وضمان تحقيق تطورات مستقبلية في مجال التكنولوجيا ".

وقال سامر أبو طيف المدير العام الإقليمي لدى مايكروسوفت الخليج /يشكل كأس التخيل المنصة التكنولوجية الأمثل لتبني مواهب الطلاب وأفكارهم التي يتم اتخاذ الكثير منها فيما بعد كمشاريع حقيقية، وفق وكالة أنباء الإمارات.

سوف يبدأ كأس التخيل 2017 مع المسابقات المحلية وكذلك مسابقات شبكة الإنترنت التي تعقد في أكثر من 100 دولة، وستكون المسابقة بإشراف طاقم تحكيمي متخصص من ذوي الخبرة لإختيار أفضل المواهب والأفكار الواعدة، وسيتم نقل الفرق الناجحة بعد ذلك في رحلة مدفوعة التكاليف إلى النهائيات العالمية، وسيحصل الفائز الأول من دولة الامارات على جائزة نقدية تقدر بـ 15,000 ألف دولار، بينما سيحصل الحائز على المركز الثاني على 10,000 دولار، و الفائز بالمركز الثالث على جائزة 7,000 دولار، علما أن الفائز من جميع هذه الفرق المتصدرة إلى النهائيات العالمية سوف يحصل على جائزة نقدية تقدر بـ 100,000 دولار.

ومن المتوقع أن تصل المسابقة من خلال الحملات الترويجية في جامعات الدولة إلى أكثر من 5000 طالب موزعين في كل من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة، في حين ستعقد النهائيات العربية الكبرى لعام 2017 في شهر أبريل بينما ستعقد النهائيات العالمية في شهر يوليو.