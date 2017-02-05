تقنية جديدة لـ"فيسبوك" تتيح استخدامه من قبل المكفوفين

كشف موقع التواصل الاجتماعي الأشهر والأكبر في العالم "فيسبوك" عن عزمه تسهيل الوصول إليه بالنسبة للمعاقين بصرياً وغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي.

وقالت شيرل ساندبرغ، مديرة التشغيل في شركة "فيسبوك"، التي تدير شبكة التواصل الاجتماعي، إن الشركة تعكف حالياً على تطوير تكنولوجيا تضمن للمستخدمين من ذوي الإعاقة البصرية الدخول إلى الموقع واستخدامه.

وحسب موقع دويتشه فيله، أشارت ساندبرغ في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية إلى تطوير وسائل مساعدة صوتية للمستخدمين من ذوي الإعاقة البصرية كنموذج للتقنيات التي تطورها "فيسبوك" حالياً لمساعدة المعاقين على الاستفادة من الموقع.

وأوضحت ساندبرغ أن موقع "فيسبوك" سيتمكن في وقت قريب من "قراءة" الصور التي ينشرها أي صديق بعبارة من نوعية "هنا صورة صديقي مارك يقف إلى جوار زوجته" كوصف مسموع للصورة، مضيفة أن الموقع يحاول تحسين هذه التقنية حتى يتمكن الناس الذي يعانون من مختلف أشكال الإعاقات من استخدام موقع "فيسبوك" و"رؤية" مشاركات أصدقائهم.

يذكر أن شبكة "فيسبوك" هي أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم، إذ يستخدمها حوالي 1.8 مليار مستخدم شهرياً بحسب بيانات الشركة.