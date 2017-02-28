جمارك دبي تطلق خدمة "جواب" على شبكات التواصل الاجتماعي

دشنت جمارك دبي اليوم الثلاثاء خدمة "جواب" للذكاء الاصطناعي للتواصل مع الجمهور والمتعاملين على شبكات التواصل الاجتماعي، عن طريق المحادثة الفورية" chatbot"، بحضور أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، وعدد من مدراء الإدارات والمراكز الجمركية في الدائرة.

وتقوم الخدمة الذكية الجديدة بالرد على استفسارات المتعاملين والجمهور والتواصل معهم آلياً عبر موظف افتراضي على مدار الساعة دون أي تدخل بشري، من خلال حساب جمارك دبي على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك "Facebook" و تويتر" Twitter"، بما يسهل ويسرع عمليات تفاعل العملاء مع الخدمات الجمركية الذكية لجمارك دبي.

وقد زادت نسبة المتابعين لحسابات جمارك دبي على مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة 37% بنهاية العام 2016 الماضي مقارنة مع 2015، كما شهدت نسبة التفاعل مع أخبار ونشرات الدائرة نمواً بنسبة 2 % للفترة ذاتها، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وتهدف الخدمة الجديدة إلى تقديم إجابة دقيقة ووافية على تساؤلات الجمهور والعملاء من خلال المحادثة الفورية، بناء على المعلومات المتوفرة، بالإضافة إلى قدرتها على استيعاب احتياجات المتعاملين، والتعامل معها عبر تحليلها وإعادة تقييمها.

وقال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: "يسعدنا أن نطلق اليوم خدمة ذكية جديدة لجمارك دبي في إطار استراتيجية الدائرة المستدامة لتطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات، بتقديم خدمات 7 نجوم للعملاء ضمن الجهود الرامية لتحقيق التميز والريادة في العمل الحكومي، مشيراً إلى أن خدمة "جواب" للذكاء الاصطناعي ستوجه المتعاملين نحو الخدمات الجمركية الذكية التي تقدمها الدائرة عبر توفيرها إجابات فورية لاستفسارات وتساؤلات العملاء عن خدمات جمارك دبي وتمكينها من التواصل المباشر مع الإدارات المعنية ،بطريقة آلية دون أي تدخل بشري على مدار الساعة، وهو ما يعزز من التواصل مع العملاء ويلبي متطلباتهم بشكل فوري، عبر موظف افتراضي يحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مع خاصية القدرة على التعلم والاستنتاج وسرعة رد الفعل.

وأكد أن خدمة "جواب" الذكية تعكس حرص الدائرة على التواصل بشكل مستمر مع متعامليها والتفاعل معهم بشكل مباشر من خلال القنوات التي يفضلونها، سعياً منها للوصول إلى العملاء من خلال هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية، وبأسلوب عصري متطور، مشيراً إلى أن الدائرة نفذت برامج وخطط متتابعة للتطوير وحققت انجازات مشهودة في الارتقاء بمستوى خدماتها الذكية، من خلال ريادتها في تحقيق أهداف المبادرات المتميزة التي أطلقتها القيادة الحكيمة طوال السنوات الماضية، ونجحت جمارك دبي في أن تصبح أول دائرة ذكية 100% على مستوى الدولة عام 2013.

وتوجه مدير جمارك دبي بالشكر إلى قطاع التطوير الجمركي في الدائرة على تبنيه إطلاق هذه الخدمة التي تزيد من التفاعل على حسابات التواصل الاجتماعي للدائرة، مؤكداً أن جمارك دبي تعمل على تطوير خدماتها الذكية عبر خطة استراتيجية تستهدف ترسيخ التميز وتبني ثقافة الابتكار في العمل الحكومي، بدعم الموهوبين والمبتكرين وتحويل أفكارهم الى مشاريع مبتكرة تسهم في تعزيز الخدمات الجمركية المقدمة للعملاء، وهو ما أسهم بشكل رئيسي في فوز الدائرة بخمس جوائز ضمن جوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز 2015 ـ 2016 ، في مقدمتها جائزة الجهة الحكومية المتميزة.