"سند لحلول الطيران" تحصل على تمويل بقيمة 73 مليون دولار

أعلنت شركة "سند لحلول الطيران" (سند) المملوكة بالكامل لشركة المبادلة للتنمية (مبادلة) عن توسعها في قاعدة جهات الإقراض العالمية، وذلك من خلال إبرام اتفاق تمويل جديد مع مؤسسة "سوميتومو ميتسوي بانكينغ كوربوريشن" (إس إم بي سي) المصرفية اليابانية.

وبموجب الاتفاق، تقوم مؤسسة "إس إم بي سي" بتوفير تسهيلات ائتمانية لشركة "سند" التي من المقرر أن تستخدمها في تمويل أحدث صفقاتها لتوريد قطع غيار محركات الطائرات لشركة "الاتحاد للطيران" على المدى البعيد. وتُقدّر قيمة صفقة التمويل من المؤسسة اليابانية بـ 73 مليون دولار أمريكي وهي الأولى بين الجانبين، حيث سترفع القيمة الإجمالية لتمويلات "سند" إلى أكثر من 790 مليون دولار أمريكي.

وبهذه المناسبة، قال تروي لامبيث، الرئيس التنفيذي لشركة "سند": "تحظى مؤسسة "إس إم بي سي" المصرفية اليابانية بمكانة متميزة كمؤسسة تمويل رائدة في مجال صناعة الطيران، ونحن سعداء بالتعاون معها في هذه الصفقة التي تفتح أمامنا آفاقاً جديدة لمصادر التمويل، فضلاً عن أنها تمثل وسيلة هامة لتعزيز النمو المتواصل لأعمالنا في مجال تمويل قطع الغيار ومحركات الطائرات. ونتوقع توفر المزيد من الفرص التي من شأنها أن توسع نطاق التعاون فيما بيننا بينما نمضي قُدُماً في توطيد مكانة الشركة بما يلبي احتياجات نمو السوق."

من جانبه، قال شينيشيرو واتانابي، المدير العام لقسم التمويل البحري والطيران العالمي في مؤسسة "إس إم بي سي": "يسعدنا أن نستهل شراكتنا مع شركة سند من خلال صفقة التمويل المميزة مع سند، ونحن على ثقة بأن محفظة الخدمات التي توفرها الشركة وخبرتها في هذه الصناعة سوف تساهمان في استقطاب مثل هذا النوع من التمويلات من السوق."

الجدير ذكره أن شركة "سند لحلول الطيران" تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير حلول التمويل والاستئجار لقطع الغيار ومحركات الطائرات، وهي مملوكة بالكامل لشركة المبادلة للتنمية (مبادلة)، شركة الاستثمار والتطوير الاستراتيجي التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.

وتمتلك "سند" أصولاً تزيد قيمتها على مليار دولار أمريكي، حيث تدعم طيفاً واسعاً من العملاء من شركات الطيران في العالم. وقد تأسست عام 2010 وتتخذ من سويسرا مقراً لها، ولديها مكاتب في كل من زيورخ وأبوظبي.



