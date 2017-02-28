موبايلي السعودية واتصالات الإماراتية تتوصلات لاتفاقية جديدة للإدارة

الكويت 28 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية اليوم الثلاثاء إنها توصلت إلى اتفاقية جديدة للإدارة مع الشريك المؤسس مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) الإماراتية وذلك بعد انتهاء الاتفاقية الأولى في ديسمبر كانون الأول الماضي.





وقالت موبايلي في بيان للبورصة السعودية إن "مدة الاتفاقية الجديدة التي ستخضع لتصويت مساهمي الشركة خلال الجمعية العامة المقبلة خمس سنوات وهي تحدد الشروط والأحكام المعدلة التي بموجبها ستقدم مجموعة اتصالات دعمها لموبايلي."

وأضاف البيان إن الاتفاقية الجديدة التي تم التوصل إليها في 27 فبراير شباط الحالي تمت صياغتها "لتتناسب مع مستوى نضج الشركة وتحدياتها المستقبلية."

وتغطي الاتفاقية الجديدة عدة مجالات ذات صلة بدعم تطوير الأعمال وتحسين الكفاءة التشغيلية بما فيها مبادرات الشراء المشتركة والمشاركة في تبادل الخبرات وكذلك التحول الرقمي بالاستفادة من حجم وخبرات مجموعة اتصالات.

وأضاف البيان أن "الاتفاقية الجديدة مرتبطة أساسا بالأداء ولن يكون لها تأثير مالي جوهري على موبايلي."