هل تشفع بطارية تدوم شهرا لهاتف نوكيا 3310 الجديد؟

ظهر الهاتف الجوال نوكيا 3310 في فعليات معرض موبايل كونغرس MWC 2017، في برشلونة أمس، وكان ذات الهاتف الجوال قد حقق شعبية واسعة قبل عند طرحه سنة 2000، وبيع منه 126 مليون وتوقفت الشركة عن انتاجه سنة 2005، إلا أن مستقبل هذه الهاتف الجديد الذي يحاكي الطراز القديم، وفي عصر الهواتف الذكية الذي تهيمن عليه سامسونغ وأبل، لا يزال موضع شك.

لا يمكن الاستهانة بهذا الهاتف الذي سيباع بسعر 52 دولار ويتمتع بعمر بطارية مديد وصلابة هائلة.



الهاتف الجوال الجديد يأتي ضمن 3 هواتف ذكية أخرى باسم نوكيا وتعمل بنظام أندرويد ويرى مراقبون أن إطلاق اسم 3310 ، هو خطوة ذكية من الشركة في استعادة أمجاد نوكيا وإلا لما نالت أنباء الهواتف الذكية أي اهتمام إعلامي بحسب بي بي سي.

سيباع الهاتف باسم نوكيا بموجب ترخيص خاص لشركة HMD Global، التي تملك الحق ببيع هواتف باسم نوكيا، ولم تعد نوكيا تضطلع بتصنيع الهواتف بنفسها بل أجهزة شركات الاتصالات وكاميرات الواقع الافتراضي بعلامة تجارية هي Withings .

لا يعد هاتف نوكيا الجديد 3310 هاتفا ذكيا بل هو من فئة الهواتف الجوالة الاعتيادية ، ويعمل بنظام S30+، مع ضآلة مزايا الإنترنت فيه، ويعتمد على شبكات الاتصالات من الجيل 2.5G.

يبرز الهاتف ببطارية قابلة للفك باستطاعة 1200mAh، لتؤمن 22 ساعة من الحديث في المكالمات وتدوم لمدة شهرفي حال الخمول أو الانتظار!