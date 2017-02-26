صور فتيات توقع بأكثر من 100 هاتف جوال لجنود الاحتلال"الاسرائيلي"

تعرضت هواتف جوالة لأكثر من 100 من الجنود الإسرائيليين للاختراق والتجسس بفيروس اسمه فايبر رات (تعني ViperRAT جرذ الفايبر) خلال بحثهم عن فتيات في كندا ودول غربية أخرى بالوقوع في حسابات وهمية تنشر صور فتيات جميلات على الشبكات الاجتماعية بحسب شركة كاسبرسكي.

يأتي ذلك بعد أن تكشفت عملية كبيرة لاختراق عشرات هواتف الجنود والضباط، في الجيش النظامي والاحتياط. وتعاونت شركة كاسبرسكي لابس الروسية مع جيش الاحتلال للتحري عن العملية، رغم أن جيش الاحتلال تبنى نظرية وقوف حماس وراء العملية، شركة لوكآوت شككت بهذه المزاعم مشيرة إلى تقنيات التشفير (AES و RSA ) بالغة الدقة لا تتوفر لدى حماس وراء عمليات الاختراق.

أظهر التحقيق أن مئة جندي وضابط إسرائيلي يعملون في مواقع مختلفة، بعضهم على حدود قطاع غزة، وقعوا ضحية هذه الاختراقات الأمنية، عبر أجهزة الاتصال الحديثة، وتفعيل ماوقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من خلال استخدام خاصية الكاميرا، لجمع أكبر قدر من المعلومات الأمنية، وأماكن وجود هؤلاء الجنود، واستقبال وإرسال رسائل نصية، والتنصت على هذه الهواتف.

وقد هدفت هذه الاختراقات لمعرفة طبيعة انتشار القوات الإسرائيلية على الأرض، وكيفية التكتيكات العسكرية والتسلح للجيش الإسرائيلي.