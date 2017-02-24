Arabian business
تكنولوجيا

"آبل" تنتقل إلى مقرها الجديد في إبريل

أريبيان بزنس
الجمعة، 24 فبراير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
"آبل" تنتقل إلى مقرها الجديد في إبريل
المقر الجديد في كاليفورنيا مشيّد على شكل صحن طائر

اعتبارإ من إبريل المقبل، ستبدأ مجموعة "آبل" بنقل مكاتبها إلى مقرها الجديد في كاليفورنيا المشيّد على شكل صحن طائر، حسب ماأعلنت المجموعة.

 

وكان ستيف جوبز قد عرض هذا المشروع المستقبلي الذي صمّمه المهندس نورمان فوستر في يونيو 2011 قبل بضعة أشهر من وفاة مؤسسة «آبل»، على أمل الانتقال إليه حينذاك سنة 2015.

 

ونقلا عن صحيفة الخليج، من المرتقب أن يعمل أكثر من 12 ألف شخص في هذا المجمع اللولبي الشكل المسمى «آبل بارك» والواقع في منطقة سيليكون فالي، كما المقر الحالي للمجموعة في كبرتينو.

 

وستستغرق عملية الانتقال إلى المقر الجديد أكثر من ستة أشهر، ومن المفترض أن تتواصل أعمال البناء حتى الصيف داخل العمارة وخارجها، على ما أوضحت «آبل».

 

ويمتد هذا المجمع الجديد على أكثر من 70 هكتاراً وهو يتضمن مسرحاً وقاعات أبحاث وتطوير ونادياً للياقة البدنية ومسالك خارجية للموظفين، فضلاً عن بستان. وقد خصص مركز لاستقبال العامة، فيه متجر «آبل ستور» ومقهى

المزيد من أخبار الولايات الأميريكية

المزيد عن هذا الخبر

بالصور : كل ما ستكشف عنه "أبل" في 2016

دبي: أبل تعلن عن وظائف جديدة فهل اقترب افتتاح متجرها في دبي مول؟

أبل في محادثات لاستثمار مليار دولار بصندوق لسوفت بنك

سباق بين أبل وسامسونغ على الهواتف القابلة للطي

تعليقات

المزيد في تكنولوجيا

اعتقال مدير شركة "أرخص هاتف ذكي في العالم"

تقنية جديدة تساعد المؤسسات الإخبارية على رصد التعليقات المسيئة

جديد التقنية: هاتف HTC U Ultra يدخل سوق الإمارات

أڤايا تكرم شركاء الأعمال المتميزين﻿ في المملكة﻿

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

تباين أداء البورصات العربية في أخر جلسات الأسبوع

بعد الجدار.."المراحيض" معركة ترامب الجديدة

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »