"آبل" تنتقل إلى مقرها الجديد في إبريل

اعتبارإ من إبريل المقبل، ستبدأ مجموعة "آبل" بنقل مكاتبها إلى مقرها الجديد في كاليفورنيا المشيّد على شكل صحن طائر، حسب ماأعلنت المجموعة.

وكان ستيف جوبز قد عرض هذا المشروع المستقبلي الذي صمّمه المهندس نورمان فوستر في يونيو 2011 قبل بضعة أشهر من وفاة مؤسسة «آبل»، على أمل الانتقال إليه حينذاك سنة 2015.

ونقلا عن صحيفة الخليج، من المرتقب أن يعمل أكثر من 12 ألف شخص في هذا المجمع اللولبي الشكل المسمى «آبل بارك» والواقع في منطقة سيليكون فالي، كما المقر الحالي للمجموعة في كبرتينو.

وستستغرق عملية الانتقال إلى المقر الجديد أكثر من ستة أشهر، ومن المفترض أن تتواصل أعمال البناء حتى الصيف داخل العمارة وخارجها، على ما أوضحت «آبل».

ويمتد هذا المجمع الجديد على أكثر من 70 هكتاراً وهو يتضمن مسرحاً وقاعات أبحاث وتطوير ونادياً للياقة البدنية ومسالك خارجية للموظفين، فضلاً عن بستان. وقد خصص مركز لاستقبال العامة، فيه متجر «آبل ستور» ومقهى