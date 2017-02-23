فيسبوك" يدرب 10 آلاف سيدة في الشرق الأوسط

سيطلق "فيسبوك" برنامج #SheMeansBusiness لتدريب سيدات الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على كيفية الاستفادة من حضورهن على شبكة الإنترنت وتعزيز نشاطهن التجاري.

و #SheMeansBusiness هو برنامج عالمي يعتزم فيسبوك إطلاقه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتدريب وتحفيز سيدات الأعمال على استخدام الفيسبوك وإنستاغرام كمنصات لأعمالهن التجارية. كما يهدف البرنامج إلى الاحتفاء بإنجازات ومساهمات الشركات المملوكة من قبل السيدات في المنطقة وتسليط الضوء على أهمية منصتيّ إنستاجرام وفيسبوك ودورهما في دعم وتمكين النساء ليتمكنّ من التواصل والمشاركة والنمو.

ويعقد برنامج #SheMeansBusiness شراكات مع عدد من المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر لتدريب 10 آلاف سيدة خلال عام واحد. ففي دولة الإمارات العربية المتحدة، يتعاون فيسبوك مع مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" ومؤسسة الإمارات. أما في مصر، ستتولى مؤسسة Ahead of the Curve مهمة بناء فريق من الشركاء للوصول إلى النساء في جميع أنحاء الدولة. ومن خلال شبكة من الشركاء، سينظم برنامج #SheMeansBusiness سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية فضلاً عن توفير الموارد الإلكترونية لتجهيز سيدات الأعمال بالمعارف والمهارات والعلاقات والتكنولوجيا اللازمة لبناء وتطوير شركاتهن عبر الإنترنت.

وقالت نيكولا مندلسون، نائب الرئيس، "فيسبوك" أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "عندما تبدع النساء وتطلقن العنان لإمكاناتهن تزدهر الاقتصادات وتتسارع وتيرة النمو. ولهذه الغاية يحتفي فيسبوك بالنساء اللواتي قمن بتأسيس وتشغيل شركاتهن الخاصة ويقدم الموارد لمساعدة السيدات اللاتي قد يحذين حذوهن يوماً ما. ومع استخدام 152 مليون شخص لفيسبوك شهرياً، و63 مليون دولار لتطبيق إنستاجرام، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة التواصل مباشرة مع العملاء الحاليين وجذب عملاء جدد ببساطة لأن منصتي فيسبوك وإنستاغرام هما المكان الذي يقضي الناس معظم أوقاتهم فيه. وسوف يوجّه برنامج #SheMeansBusiness صاحبات الشركات ويرشدهن للقيام بذلك."

وقد دخل فيسبوك في شراكة مع مؤسسات إقليمية تمتلك خبرات واسعة لا تضاهى في مجال دعم رواد الأعمال لتقديم المشورة والمعارف والأدوات التي من شأنها استهداف المزيد من النساء وتزويدهن بالدعم العملي الذي يحتجن إليه.

وقالت كلير ودكرافت - سكوت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: "نحن في مؤسسة الإمارات نلتزم بتكريس نموذج مركّز في مجال الأعمال الخيرية نتمكن من خلاله من تعزيز وتوسيع نطاق أثر هذه الأعمال ببناء شراكات فعالة وطويلة الأمد. ويشكل هذا الجانب جزءاً من المهمة التي تعهدنا بتحقيقها من أجل المساهمة في تنمية دولتنا وتوفير الدعم والمساعدة لشركائنا. وتتجسد هذه المهمة بشكل واضح في برنامج كفاءات على وجه الخصوص حيث بدأ الاستثمار في بناء ثقافة ريادة الأعمال الاجتماعية يؤتي ثماره ليغدو نموذجاً ناجحاً يساهم بشكل مباشر في تطوير ودعم جهود بناء اقتصاد قائم على المعرفة. إنّ الاستثمار في دعم رواد الأعمال الشباب والتكنولوجيا والبحوث ورعاية الأفكار المبدعة من خلال شراكاتنا مع القطاع الخاص سيسرع دون شك مسيرة تحويل اقتصادنا إلى نموذج يحتذى للنمو والتنمية المستدامة ".

وأضافت: "تشهد المنظومة الحيوية لبيئة الأعمال التجارية في منطقتنا تغيرات مستمرة ومطردة. وتدخل مؤسسة الإمارات في شراكة مع فيسبوك للعمل على برنامج #SheMeansBusiness ودعم الركائز الأساسية ومقومات ريادة الأعمال من قبل السيدات وتعزيز تأثيرها الاقتصادي. ونحن سنعمل مع فيسبوك على تطوير برامج تدريب وموارد مفيدة تساعد على الوصول والتفاعل والتأثير على المزيد من السيدات في دولة الإمارات العربية المتحدة ."

وفي معرض تعليقها على البرنامج، قالت نجلاء المدفع، مديرة مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع": "يقترب حلم بناء منظومة ريادة الأعمال الآن وأكثر من أي وقت مضى من التحول إلى واقع يمكّن المرأة ويطلق العنان لإبداعاتها في المنطقة. وتشكل المنصات الإلكترونية مثل فيسبوك و إنستاغرام ركيزة أساسية لبناء الشركات الناشئة الجديدة، ومن هذه الشراكة وتعاون مؤسسات عدة سيواصل مركز شراع العمل على مدار العام من أجل تأسيس ودعم المزيد من المشاريع."



