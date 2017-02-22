البنوك ترفض خطة شركة الاتصالات السعودية لحل أزمة ديون أوجيه تيليكوم

ذكر تقرير اليوم الأربعاء أن البنوك رفضت خطة شركة الاتصالات السعودية -أكبر شركة اتصالات في المملكة- لتسوية سداد فوائد ديون لشركة أوجيه تيليكوم لقرض قيمته 4.75 مليار دولار.

ووفقاً لموقع "أرقام"، نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة إن المقرضين رفضوا خطة الشركة لأنها تنطوي على تحمل خسائر تتعلق بالقرض.

وتملك شركة الاتصالات السعودية -التي تديرها الدولة- حصة 35 بالمئة من شركة أوجيه تيليكوم اشترتها في بداية العام 2008 من عائلة الحريري اللبنانية بمبلغ 9.6 مليار ريال.

وكانت شركة الاتصالات السعودية قدمت، مؤخراً، قرضاً بقيمة 160 مليون دولار لشركة أوجيه تيليكوم لسداد فائدة قرض كانت قد تأخرت في دفعه في سبتمبر/أيلول 2016.