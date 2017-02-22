تورنيدو الاماراتية تكشف عن نظام "الظفرة" صائد الدبابات

كشفت مؤسسة تورنيدو الاماراتية عضو مجموعة الفلاحي الاستثمارية االعاملة في مجال الدفاع والامن عن نظام " الظفرة" المضاد للدبابات وهو نظام سلاح روبوتي مضاد للدبابات، تم تصميمه لكي يكون قادرا على التدمير في أوقات الليل والنهار للأهداف الأرضيه المحصنة والدبابات والعربات المحصنة لمسافة تصل الى 5000 متر.

وذكر محمد جريو الفلاحي رئيس مجلس ادارة مؤسسة تورنيدو الاماراتية خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش معرض ىيدكس 2017، أن صواريخ الظفره الموجهة بالليزر المضادة للدبابات مجهزة برؤوس حربية ذات قوه فتاكة تستطيع بدورها تدمير الدروع المزدوجة اللتي يصل سمكها الى 120 مم ، وتمتاز وحدة الظفره بقدرتها على تعقب الهدف بشكل ذاتي ، كما تستطيع ان تتحرك في الاماكن الوعرة جدا بسرعة.

وأضاف الفلاحي:"تمكنت الشركة من عرض مجموعة من الصناعات والاجهزة والمعدات الخاصة بها مثل آلية " صياد" التي استحوذت على اهتمام كبار الشخصيات والمشاركين والزوار، الى جانب سلاح " نانو تكنولوجي" الذي يأتي على شكل أجسام مغلفة مليئة بمركب خاص متناهية الصغر حين تصوب على الهدف تغطي السطح الفعال للمركبة بحيث تمنع المراقبة البصرية بالعين المجردة، و تعطل أجهزة الاتصال و الاجهزة البصرية الالكترونية، كما انها توفر غطاءا التصاقيا تاما للعناصر الخارجية للهدف كالرادار و أجهزة تغطية محطات الاتصالات الهوائية.



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وقال الفلاحي:" لقد شكل معرض آيدكس فرصة هامة لمشاركة شركة تورنيدو الاماراتية به للمرة الأولى، حيث يعتبر المعرض الأهم والأبرز على المستويين الاقليمي والعالمي بفضل رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- و متابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة، مما جعل معرض آيدكس المنصة المثالية أمام شركات الدفاع العالمية لعرض احدث صناعاتها و أنظمتها الدفاعية والامنية".