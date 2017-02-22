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تكنولوجيا

عطل بشبكات كمبيوتر معنية بخدمات الهجرة في أميركا

أريبيان بزنس
الأربعاء، 22 فبراير 2017
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عطل بشبكات كمبيوتر معنية بخدمات الهجرة في أميركا

(رويترز) - ذكرت ثلاثة مصادر أن بعض العاملين بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية بمنطقة واشنطن وفيلادلفيا لم يتمكنوا من دخول شبكات الكمبيوتر التابعة للوزارة.

 

ولم يتضح مدى حجم المشكلة ولا إلى أي مدى أثرت على عمل هذه الوزارة المعنية بخدمات تشمل الهجرة وأمن الحدود والدفاع عن الأمن الإلكتروني.

 

وأكد مسؤول بوزارة الأمن الداخلي في بيان حدوث عطل بشبكة الكمبيوتر أثر مؤقتا على أربع منشآت معنية بخدمات الجنسية والهجرة في منطقة واشنطن بسبب "انقضاء صلاحية الدخول إلى شبكة كمبيوتر وزارة الأمن الداخلي".

 

وصرح مصدر على دراية بالأمر بأن منشأة معنية بخدمات الجنسية والهجرة في فيلادلفيا تأثرت أيضا بالمشكلة.

 

وقال المصدر إنه ما من دليل على أن المشكلة حدثت نتيجة فعل متعمد مضيفا أن صلاحيات مديري الشبكة انقضت يوم الاثنين الذي وافق إغلاق المكاتب بمناسبة (يوم الرؤساء).

 

وقال المسؤول بوزارة الأمن الداخلي في البيان "ننظر في مواعيد صدور الصلاحيات وانتهائها لضمان عدم تكرار انقطاع الخدمة لنفس السبب مستقبلا."

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