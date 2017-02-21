علي كسَّاب يوفر حلول دفع مُبسَّطة في المنطقة

أعلن رائد الأعمال علي كسَّاب، المقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، اعتزامه قيادة الثورة الرقمية في المنطقة وتغيير الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع حلول الدفع، إذ دخل مؤخراً قطاع الأسهم الخاصة وتمويل المشاريع مع إطلاقه شركة "أكا بارتنرز" AKA Partners) المتخصصة في الاستثمار في أعمال التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، والتي بدأت مسيرتها مع إطلاق منصة الدفع الرقمية "واو باي مينا" (Wow Pay MENA) كما تم تعيين كسَّاب في منصب الرئيس التنفيذي لشركة "أم بي أم إي" (MBME)، الرائدة في قطاع المدفوعات والمزودة لحلول الدفع عن طريق الأكشاك في دولة الإمارات.

ومنذ إطلاقها في شهر نوفمبر 2016، قامت شركة "أكا بارتنرز" على مدى الشهرين الماضيين بثلاثة استثمارات رئيسية في قطاعي المدفوعات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأحد أولى الاستثمارات الرئيسية للشركة هو المشروع المشترك بين منصة "واو باي مينا" ومجموعة شركات رائدة في أبوظبي.

وتهدف منصة "واو باي مينا" التي توفر حلول الدفع لأنظمة نقاط البيع (POS)، إلى تمكين تجار التجزئة وتزويدهم بحلول الدفع الرقمي الشاملة لأعمالهم، فضلاً عن تسهيل حياة المستهلكين من خلال توفير خيارات دفع مريحة. وفي شهر فبراير الجاري، استحوذت "واو باي مينا" على كامل أسهم (100 في المائة) شركة "سكاي تيليكوم تونس" (Sky Telecom Tunisia)، وأعادت صياغة العلامة التجارية ليصبح اسمها "واو باي تونس" (Wow Pay Tunisia)، كما تعتزم إطلاق 700 نقطة بيع في جميع أنحاء تونس قبل نهاية الربع الأول من العام 2017.

وأعلن كساب مؤخراً استقالته من منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "سكاي تيليكوم" (Sky Telecom) من أجل متابعة خططه الرامية إلى تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المنطقة، فيما يتماشى هذا التوجه مع تركيز الحكومة الإماراتية على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً للنمو الاقتصادي والابتكار، وهو جزء جوهري من خطة "إكسبو 2020 دبي". و

منذ تخليه عن منصبه في "سكاي تيليكوم"، لا يزال السيد كسَّاب يحتفظ بملكية "سكاي تيليكوم تونس" وموظفيها (التي أصبح اسمها الآن "واو باي تونس"). أما شركة "سكاي تيليكوم الإمارات" (Sky Telecom UAE)، فلا تزال تديرها مجموعة بن بطي العالمية القابضة وتسعى إلى تحقيق رؤيتها بأن تكون المُحفِّز الرائد لاستخدام التكنولوجيا الرقمية في مجال خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وأوضح علي كسَّاب أن قيمة الدفعات الاستهلاكية السنوية للجهات الحكومية والتجار في الإمارات العربية المتحدة تبلغ ما يقرب من 845 مليار درهم إماراتي. ومع عملية تحول المدفوعات في المنطقة إلى معاملات لانقدية، يعتقد كسَّاب بأنه يجب دعم وتمكين الشركات وتزويدها بالتكنولوجيا والدراية الفنية اللازمة للاستفادة من الثورة الرقمية، وتطوير حلول دفع شاملة ومبسطة تجمع بين الكفاءة والمرونة، فضلاً عن العمل على تعزيز رضا العملاء.

وتتراوح اهتمامات علي كسَّاب، بين التكنولوجيا والاتصالات. ويمتلك أكثر من 20 عاماً من الخبرة تولى خلالها إدارة وتطوير شركات ومؤسسات عالمية في مجالي البرمجيات السحابية والمدفوعات الرقمية، وقام بتحويل هذه الجهات إلى مشاريع ضخمة تبلغ قيمتها مليارات الدراهم. وخلال السنوات العشر التي أمضاها في منصب الرئيس التنفيذي لعددٍ من الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، واصل كسَّاب ريادته في تعزيز تجربة العملاء، وقيادة ثورة الحوسبة السحابية في المنطقة، بالإضافة إلى تطوير تكنولوجيات الاتصالات، وتحسين تجربة البيع بالتجزئة، مما أدى إلى توليد إيرادات إضافية من خلال قنوات جديدة ومبتكرة.