أرباح أريد الكويتية تقفز 75% في 2016

(رويترز) - أظهرت البيانات التي أعلنتها شركة أريد الكويتية للاتصالات المتنقلة اليوم الثلاثاء تحقيق قفزة في الأرباح الصافية بنسبة 75 في المئة في 2016.

وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية إنها حققت أرباحاً صافية قدرها 46.668 مليون دينار (152.8 مليون دولار) في سنة 2016 مقابل 26.671 مليون دينار في السنة السابقة.

وأوضح البيان أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع 85 فلساً للسهم الواحد عن أرباح 2016.