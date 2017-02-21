زين السعودية تحصل على ترخيص موحد للاتصالات

القاهرة 21 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة زين السعودية ثالث أكبر مشغل للاتصالات في السعودية اليوم الثلاثاء إنها حصلت على ترخيص موحد للاتصالات من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس الاثنين.
وأضافت الشركة في بيان نشر على الموقع الالكتروني لتداول أنه بموجب الترخيص الموحد "يحق للشركة تقديم كافة خدمات الاتصالات بما في ذلك خدمات الاتصالات الثابتة... تتوقع الشركة أن يترتب على ذلك آثار إيجابية للشركة."
وسددت زين أمس الاثنين مبلغ 219.46 مليون ريال (58.52 مليون دولار) غرامة مفروضة عليها لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) ونحو 1.160 مليار ريال إلى الخبير المعين من قبل هيئة التحكيم.
وكانت موبايلي لجأت إلى التحكيم في ديسمبر كانون الأول 2014 بخصوص أموال قالت إنها تستحقها مرتبطة بخدمات قدمت إلى زين السعودية إحدى وحدات مجموعة زين الكويتية. وأصدرت هيئة التحكيم حكمها في نوفمبر تشرين الثاني الماضي لصالح موبايلي.
وتتنافس زين في السعودية مع موبايلي والاتصالات السعودية.المزيد من أخبار السعودية
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