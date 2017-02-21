بحرية الإمارات تتزود بصواريخ مارتي المضادة للسفن

حصلت شركة إم بي دي أيه (MBDA) على عقد جديد من قبل القوات البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتزويدها بصواريخ مارتي إم كيه 2\إن المضادة للسفن التي تستخدم على الزوارق السريعة المجهزة بالصواريخ من فئة غناضة.

ويعقب هذا الاتفاق العقد الذي تم توقيعه في فبراير 2009 لتوريد صواريخ مارتي والقادرة على ضرب الأهداف على مسافات تزيد عن 30 كيلومتراً. وتستخدم هذه الصواريخ تقنية التوجيه الذاتي حيث تسير على مستوى البحر باستخدام التوجيه العطالي والتوجيه النشط باستخدام الرادار.

وفي معرض تعليقه على ذلك الاتفاق، قال أنطوان بوفييه، الرئيس التنفيذي لشركة إم بي دي أيه: "لقد سررت كثيراً بالثقة الكبيرة التي منحتها دولة الإمارات العربية المتحدة لشركة إم بي دي أيه لتلبية احتياجاتها الدفاعية. تعدّ إم بي دي أيه أحد الموردين الرئيسيين في مجال المعدات الدفاعية للدولة وسنواصل التزامنا على المدى الطويل ودعمنا الثابت للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة." ولم يعرف بعد حجم هذه الصفقة .

وقال باسكال دي بارتولوميو، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية للمجموعة والعضو المنتدب لشركة إم بي دي أيه في إيطاليا: "يؤكد هذا العقد الجديد تفوق إم بي دي أيه في قطاع الأسلحة المضادة للسفن وهو دليل واضح على ريادة عائلة صواريخ مارتي في مجال التكنولوجيا، ومواصلتها القدرة على المنافسة على مدى السنوات الماضية، وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات العملاء المتزايدة، وذلك بفضل تصميمها المرن."

وتتمتع شركة إم بي دي أيه (MBDA) بتواجد كبير في خمس دول أوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وقد حققت مبيعات بلغت 2.9 مليار يورو في عام 2015، وزادت طلبيات عملائها عن مبلغ 15.1 مليار يورو. ويوجد لدى الشركة أكثر من 90 عميلاً من القوات المسلحة حول العالم، وتعد إم بي دي أيه شركة رائدة عالمياً في مجال الصواريخ وأنظمة الصواريخ.

وتعتبر شركة إم بي دي أيه المجموعة الأوروبية الوحيدة القادرة على تصميم وإنتاج الصواريخ وأنظمة الصواريخ التي تتوافق مع المجموعة الكاملة من الاحتياجات التشغيلية الحالية والمستقبلية للقوات المسلحة الثلاثة (البرية والبحرية والجوية). وفي المجموع، تقدم الشركة مجموعة مؤلفة من 45 نظاماً من أنظمة الصواريخ والأنظمة المضادة والموجودة في الخدمة حالياً وتقوم الشركة حالياً بتطوير 15 نظاماً إضافياً.



