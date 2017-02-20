"إتش بي" تعيد تصور مفهوم الأمن الإلكتروني من خلال حملة عالمية

أطلقت شركة "إتش بي" يوم الجمعة الماضي أولى مبادراتها ضمن سلسلة من المبادرات العالمية التي تهدف إلى تعزيز الوعي بالمخاطر الأمنية التي تواجه الشركات والمستهلكين على حد سواء.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، تستهل هذه السلسلة عرضها الأول مع الممثل الشهير الحائز على جوائز كريستيان سلاتر والذي يؤدي دور البطولة في حلقات "الذئب"، حيث تعرض على شبكة الإنترنت بعد أن أطلقتها استوديوهات إتش بي مؤخرًا لتسليط الضوء على مخاطر اختراق شبكات الشركات وما يتوجب على الشركات فعله لحماية أسرارها وبياناتها.

ويؤدي سلاتر في هذا المسلسل شخصية أحد قراصنة الإنترنت حيث يقوم باختراق شركة بشكل ممنهج بدءًا من غرفة البريد وصولاً إلى مجلس الإدارة وذلك عبر نقاط الضعف التي تُغفلها هذه الشركة والطابعات وأجهزة الكمبيوتر غير المؤمَّنة. وتؤكد هذه البداية على أهمية الأمان، الذي لم يعد مجرد مسؤولية ملقاة على عاتق الشبكات أو وسائل الدفاع الخارجية في الشركة بل هو مسؤولية يجب أن يتحملها الجميع بدون استثناء.

وقال أنطونيو لوسيو المدير التنفيذي للتسويق والاتصالات في شركة إتش بي "في ظل نمو ظاهرة الأجهزة المتصلة في عالمنا الحديث، تتزايد وتيرة الهجمات الإلكترونية وتتطور نوعيتها وتزداد تعقيدًا. لذا من الضروري تأمين الأجهزة والبيانات والهويات للحفاظ على الثقة في التكنولوجيا واختيار الأشخاص والأجهزة التي نتواصل معها. وتتصدر إتش بي مشهد تعزيز الأمان وتواصل تطوير وتأمين مستقبل الحوسبة، ويمثل فيلم الذئب وسيلة جديدة ومبتكرة لإذكاء الوعي بشأن هذا التحدي المتنامي الذي تواجهه الشركات".

وأضاف "لقد تألق كريستيان بقدرته على أداء دور رائع جسّد من خلاله شخصية أحد قراصنة الإنترنت الأشرار والمتناقضين أخلاقيًا فضلاً عن تميزه في عالم التكنولوجيا والأمن الإلكتروني، ما جعله شريكًا مثاليًا لإظهار خطورة عدم تعزيز الأمان الإلكتروني الذي يترك الشركات مكشوفة أمام الهجمات الإلكترونية. تابعوا حلقات الذئب لتشاهدوا كيف ستتطور القصة وتتلاشى نقاط الضعف والتهديدات مع منظومة إتش بي سكيور".

وحول هذه المسألة، قال كريستيان سلاتر "تعد القرصنة الإلكترونية مشكلة خطيرة ومتنامية تؤرق الشركات والمستهلكين على حد سواء. وعندما طلبت مني إتش بي التعاون معها في هذه السلسلة، شعرت بالحماسة لما تشكله الحملة من فرصة مميزة للمساعدة في تثقيف الجمهور حول كيفية تعزيز الأمان بشكل أفضل في مواجهة هجمات قراصنة الإنترنت والشبكات".

وخلال الأشهر المقبلة، ستكثف "إتش بي" جهودها والتزامها بإعادة تصور وتقديم مفهوم الأمان من خلال مجموعة واسعة من الشراكات والفعاليات وأحدث الابتكارات لأكثر الأجهزة أمانًا وأهم الحلول والتقنيات.

وبحسب البيان، تبتكر شركة "إتش بي" تقنيات تهدف إلى تحسين حياة الجميع في كل مكان. وتقدم الشركة تجارب هندسية جديدة ومتميزة من خلال مجموعة منتجاتها التي تتنوع بين الطابعات وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المتحركة والحلول وخدمات التكنولوجيا.