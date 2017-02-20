10 غيغابايت بيانات بسعر 1 غيغا لعملاء دو في الإمارات

أعلنت "دو" عن مكافأة جميع عملائها من أصحاب الدفع المسبق والآجل في دولة الإمارات بعرض يتيح لهم الاستمتاع بــ10 غيغابايت من البيانات بسعر 1 غيغابايت لغاية 15 مارس 2017، وذلك في إطار احتفالاتها بالذكرى السنوية العاشرة لإطلاق خدماتها.
ويخول العرض الجديد عملاء دو استخدام بياناتهم المحلية التي سيحصلون عليها تصفح جميع مواقع التواصل الاجتماعي والدردشة ومشاهدة محتوى الفيديوهات عبر هواتفهم الذكية، كما سيتم الاحتفال عبر مراكز دو في برج السلام و حمدان سنتر و مردف سيتي سنتر ومول الامارات و دبي مول.
وحسب صحيفة البيان، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دو: "اليوم نحتفل بمرور 10 سنوات من الإنجازات والعمل في دو، ونقدم هذا العرض المميز الذي يتيح للعملاء الحصول على 10غيغابايت من البيانات بسعر 1 غيغابايت كمكافأة منا لجميع عملائنا الذين دعمونا ووثقوا بنا خلال رحلتنا المميزة في دولة الإمارات، كما سوف نقدم العديد من المفاجئات المميزة".
يشمل العرض جميع عملاء دو من الأفراد والمؤسسات، حيث يمكن لعملاء الدفع المسبق الاشتراك في العرض الجديد من خلال الاتصال بــ *055# ، ويمكن لعملاء الدفع الآجل الاشتراك بإرسال رسالة10GB R إلى 1355.المزيد من أخبار الإمارات
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