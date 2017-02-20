أعلنت "دبي القابضة" اليوم عن إطلاق شركة "دبي القابضة لاستثمارات المستقبل DHx"، تعنى بدعم نمو وتطوير المشاريع الريادية المبتكرة في منطلقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

وسوف تستفيد "DHx" من شبكات أعمال وأصول "دبي القابضة" التي تتمتع بمكانة استراتيجية مرموقة إقليمياً، من أجل تمكين المشاريع الرائدة الجديدة من الوصول إلى التمويل المناسب واكتساب الخبرة المطلوبة في مجالات نشاطها، وبالتالي توسيع نطاق عملياتها لتنمو وتتطور إلى شركات كبيرة وكيانات عالمية لها وزنها.

وبهذه المناسبة، قال أحمد بن بيّات، نائب الرئيس والعضو المنتدب لـ "دبي القابضة" :"تتسم مشاريع ريادة الأعمال المبتكرة والناجحة بأهمية خاصة كونها تمثل شريان الحياة بالنسبة لمستقبل أي اقتصاد في أي منطقة من العالم، ناهيك عن دورها المحوري في خلق فرص العمل وتطوير المواهب والكفاءات وإطلاق العنان للإبداع والابتكار، وبالتالي من المهم دعم نموها لكي تصبح أكثر قدرة على المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي ككل. ولا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تخطو خطواتها الأولى مقارنة بالأسواق الأكثر تطوراً، على صعيد الاستثمار في المشاريع الجريئة الجديدة، لا سيما في قطاع التكنولوجيا. ولذلك، ينبغي علينا تغيير هذا الواقع إذا ما أردنا أن نساعد الجيل القادم على تأسيس وإطلاق مشاريع ناجحة تدعم مستقبل اقتصادات المنطقة. وهنا تبرز أهمية DHx التي ستعمل على اختيار الشركات الواعدة وتمكينها من النمو والتطور بسرعة وكفاءة عاليتين، بينما تحقق عائدات استثمارية مستدامة على المدى البعيد".

وتعليقاً على المبادرة الجديدة لـ "دبي القابضة" التي تهدف إلى تعزيز زخم بيئة ريادة الأعمال، قال خلفان بلهول والذي تم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي لـ "DHx": "تزخر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإمكانات واعدة في مجال ريادة الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة، في الوقت الذي تمكنت فيه دبي من ترسيخ مكانتها كمحور رئيسي للحركة التجارية والاقتصادية في هذه البقعة الجغرافية المهمة. وبينما يمضي العالم بخطى حثيثة نحو الثورة الصناعية الرابعة، حيث الحلول التكنولوجية المتطورة ومفاهيم الأعمال المبتكرة التي تعمل على صياغة نمط حياتنا، فإن أمام دبي فرصة كبيرة لتصبح وجهة عالمية مفضلة للشركات الإبداعية الناشئة واستثمارات رأس المال الجريء. وفي ضوء ذلك، تسعى ’DHx‘ إلى تحفيز وتسريع نمو بيئة ريادة الأعمال، بالتعاون الوثيق مع مختلف أصحاب المصلحة والأطراف المعنية في القطاع".



