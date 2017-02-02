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تكنولوجيا

500 ألف دولار غرامة بحق فيسبوك وأوكلوس ريفت لانتهاكات ملكية فكرية

أريبيان بزنس
الخميس، 2 فبراير 2017
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500 ألف دولار غرامة بحق فيسبوك وأوكلوس ريفت لانتهاكات ملكية فكرية

أمرت هيئة محلفين أمريكية في مدينة دالاس بدفع شركة أوكلوس التابعة لفيسبوك قرابة 500 ألف دولار لصالح شركة تطوير الألعاب زينماكس ميديا، تعويض ضرر لانتهاك فيسبوك حقوق الملكية الفكرية واتفاقية عدم إفصاح بحسب موقع فرايتي الأمريكي.

 

يعود تاريخ الدعوى القضائية التي رفعتها شركة ألعاب الفيديو Zenimax لقرابة عامين لكنها خرجت في محاكمة علنية لأول مرة في التاسع من يناير/كانون الثاني المنصرم.  وتتهم شركة ألعاب الفيديو شركة "فيسبوك"، مالكة "أوكيلوس"، بانتهاك ملكية فكرية لصالح شركة "زينيماكس" التي تتهم مسؤولي شركة "أوكيلوس" بسرقة برمجيات وأسرار تجارية من داخل الشركة وتسريب معلومات في غاية السرية، والتي بنيت على أساسها تكنولوجيا نظارات الواقع الافتراضي التي باتت تنتجها "فيسبوك" اليوم. 

 

وذهب أحد محامي الشركة خلال مرافعته حد وصف تصنيع جهاز الواقع الافتراضي "أوكيلوس" بكونه عملية السطو الأكبر في تاريخ التكنولوجيا.  في المقابل تدافع شركة "فيسبوك" عن نفسها بالقول إن السبب الحقيقي للدعوى هو فشل شركة الألعاب في الاستحواذ على شركة الواقع الافتراضي قبل "فيسبوك"، والتي دفعت الملياري دولار إضافة إلى دفعات للموظفين بلغت 800 ألف دولار.

ورفضت هيئة المحلفين بعض المطالب في الدعوة لتركز على انتهاك جون كارماك المدير التقنية لشركة أوكلوس ريفت، وبالمر لوكي مبتكر النظارة  اتفاقيات سرية- عدم إفصاح. وتحدد الدعوى الغرامة بوجوب دفع شركة أوكلوس 300 مليون دولار، فيما يتوجب على كارماك دفع 150 مليون دولار ولوكي 150 ألف دولار.

 وقال بيان لشركة زيني ماكس إنها راضية عن الحكم وتدرس إجراءات قانونية أخرى لمنع فيسبوك وأوكلوس من استخدام شيفرة مصدرية وجدت هيئة المحلفين أنها تتنهك الحقوق الفكرية المملوكة لشركة زينيماكس.

 

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