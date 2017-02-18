بدر الخرافي: "زين السعودية" ستتحول للربحية قريباً

قال بدر الخرافي نائب رئيس مجلس إدارة شركة زين للاتصالات المتنقلة الكويتي إن من المتوقع أن تتحول شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) -ثالث أكبر مشغل للاتصالات في المملكة- إلى الربحية قريباً.

وأضاف "الخرافي"، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الرخصة الشاملة بالسعودية حق من حقوق الشركة لكنها لم تحصل عليها من البداية.

وأكد أن الرخصة الشاملة سيكون لها تأثير جيد على أداء شركة "زين السعودية".

وكانت "زين السعودية" قد حصلت على تمديد الرخصة الصادرة للشركة لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة لمدة 15 سنة إضافة إلى منحها رخصة موحدة لتقديم كافة خدمات الاتصالات.

وشركة زين للاتصالات المتنقلة الكويتية تمتلك حصة قدرها 37.04 بالمئة في شركة زين السعودية.