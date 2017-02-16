السماح للسعوديين بالحصول على 10 شرائح اتصالات مسبقة الدفع و2 للمقيمين

أقرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية قراراً يسمح للمواطنين السعوديين بالحصول على 10 شرائح مسبقة الدفع كحد أقصى و40 شريحة للمفوتر وشريحتين مسبقتي الدفع كحد أقصى للمقيمين و10 شرائح للمفوتر.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن مصدر إن القرار يسري على جميع الشركات المشغلة في المملكة، ولا يشمل الشرائح التي تم استخراجها قبل صدور القرار.

وقال المصدر إن النظام الجديد للهيئة يمنع الحصول على أكثر من الحد المخصص لكل فرد من شرائح الاتصال والبيانات.

وأوضح إن الشرائح التي تم إصدارها قبل صدور القرار لا تدرج ضمن النظام الجديد، وأن أحقية حصول المقيم على شريحتين فقط من كافة المشغلين و10 للمواطنين فقط.

وأضاف أنه يمكن للفرد إلغاء الشريحة في حال وصل للحد الأقصى واختيار المشغل المناسب في حال التغيير.