فيسبوك يطلق تطبيقا لمشاهدة فيديوهاته على التلفزيون

(رويترز) - يدشن فيسبوك تطبيقا لأجهزة التلفزيون الذكية سيساعد مستخدميه في الاستمتاع بمقاطع الفيديو المنشورة على موقع التواصل الاجتماعي الشهير على شاشات أكبر.
وقالت شركة فيسبوك في تدوينة أمس الثلاثاء إن التطبيق سيطرح قريبا على متاجر التطبيقات لتلفزيون أبل وتلفزيون سامسونج الذكي وتلفزيون أمازون فاير.
وجاء في التدوينة أيضا أن بإمكان المستخدمين تصفح آخر الأخبار عن أصدقائهم ومشاهدة مقاطع الفيديو في الوقت ذاته.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الشهر الماضي أن فيسبوك سيطور تطبيقا لأجهزة التلفزيون الأمر الذي سيقرب الشركة من خدمات مقاطع الفيديو المباشرة والإعلانات المصورة.
وقال الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرج هذا الشهر إن الشركة تتوقع زيادة في التعيينات وأوجه إنفاق أخرى خلال 2017 فيما تستثمر في الفيديو وأولويات أخرى.المزيد من أخبار الولايات الأميريكية
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