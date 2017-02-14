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تكنولوجيا

"مصرف إبدار" يعتمد أحدث الحلول التقنية من"أڤايا" لتعزيز الإنتاجية

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 14 فبراير 2017
"مصرف إبدار" يعتمد أحدث الحلول التقنية من"أڤايا" لتعزيز الإنتاجية
الدكتور يوسف جناحي مدير الشؤون الإدارية وتقنية المعلومات في "مصرف إبدار"

 أعلنت "أڤايا"، عن إنجاز عملية التحول في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في "مصرف إبدار"، المؤسسة المالية الاستثمارية الإسلامية ومقرها البحرين، بما يتيح لفريق عمل المصرف إمكانية إنجاز أعمالهم من أي مكان بدون المساومة على مسألة الأمن الرقمي، إضافة إلى تعزيز مستوى الإنتاجية بشكل كبير وتحقيق إدارة سلسة تتسم بالسهولة من خلال استبدال بنية تكنولوجيا المعلومات السابقة للمصرف بحلول "أڤايا" المتخصصة في مجال الاتصالات والشبكات.

 

ونتيجةً لذلك، أنجزت "أڤايا" بالتعاون مع شريكها الماسي في البحرين "فخرو للإلكترونيات" تطبيقاً ناجحاً لحلول تعاون فرق العمل وحلول الشبكات في "مصرف إبدار"، بما أتاح للموظفين العمل من أي مكان وفق أعلى درجات الأمن الرقمي، وإجراء وتلقي المكالمات الهاتفية بغض النظر عن الموقع الذي يتواجدون فيه. وقد استغرقت عملية التنفيذ أقل من أسبوع واحد، حيث أصبح البنك قادراً على إدارة بنيته التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بفاعلية أكبر.

 

وتعد "فخرو للإلكترونيات" أحد أبرز المزودين الرائدين لحلول الاتصالات والشبكات والخدمات الالكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويوجد للشركة مكاتب مبيعات وخدمات ما بعد البيع في دولة الإمارات، والبحرين، وقطر، إضافة إلى شركاء القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية، وعُمان، والكويت، ومصر، ولبنان، والأردن، وشرق أفريقيا. كما تواصل "فخرو للإلكترونيات" شراكتها مع "أڤايا" على مدى 25 عاماً لمساعدة شركات المنطقة على تحقيق أهدافها الرقمية.

 

وقال الدكتور يوسف جناحي مدير الشؤون الإدارية وتقنية المعلومات في "مصرف إبدار":"نحتاج في إبدار إلى حلول تمكّننا من تحقيق أهدافنا بشكل آمن، وهو مبدأ لا يقبل المساومة باعتبارنا مصرفاً استثمارياً. وبفضل أڤايا أصبح فريق العمل أكثر إنتاجية، الأمر الذي ساعدنا على تقديم تجربة فائقة لعملائنا تضعنا على مقربة من تحقيق رؤيتنا في تقديم نموذج مبتكر في الخدمات المالية الإسلامية. ونتطلع نحو حقبة جديدة تزخر بأفضل التجارب لمتعاملي مصرف إبدار والموظفين على حد سواء.

 

من جانبه، أشار محمد عارف نائب رئيس "أڤايا" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: "نتشارك مع مصرف إبدار في رؤيتهم الطموحة لتحقيق التميز في قطاع الخدمات المالية الإسلامية ونركز على تزويد عملائنا بالحلول المبتكرة. ونفخر بمساعدة مصرف إبدار وتمكينه من تحقيق أهدافه، وذلك بالتعاون مع فخرو للإلكترونيات، وقد أثبتت سرعة تنفيذ عملية التحول في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مزايا سهولة الاستخدام والفاعلية التي تتصف بها حلولنا".

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