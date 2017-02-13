دارك ماتر توسع خبراتها نحو "الدفاع" وتستعرض مجموعة حلول للأمن الإلكتروني في آيدكس 2017

تستعرض شركة "دارك ماتر" المتخصصة بالأمن الإلكتروني ومقرها الإمارات العربية المتحدة، إمكاناتها في مجال الأمن الإلكتروني لأول مرة أمام قطاع الدفاع خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2017" الذي تستضيفه أبوظبي في "مركز أبوظبي الوطني للمعارض" خلال الفترة 19- 23 فبراير/شباط الجاري.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، تعتزم "دارك ماتر" كشف النقاب، خلال الحدث الدولي، عن مجموعة من منتجاتها المبتكرة بما فيها حلول تشويش الترددات اللاسلكية ومنصّات التحكم والسيطرة والمراقبة، بينما تسلّط الضوء لأول مرة على خدمات حماية الشبكات الإلكترونية ونظم تحليل البيانات الكبيرة، وأنظمة الاتصالات الآمنة لقطاع الدفاع.

وسوف تشرح "دارك ماتر"، خلال الحدث، آلية عمل منتجاتها وخدماتها وكيفية تكاملها مع بعضها، بما في ذلك "مختبرات الفحص والتحقق" وأنظمة التشفير وخدمات الأمن المدارة، وحلول البنية التحتية وتكامل الأنظمة، من أجل تعزيز الأمن الوطني.

وفي ظل التحديات العديدة والمتنوعة التي يتسم بها العصر الحديث، يدرك العالم الأهمية المتزايدة لأنظمة الحماية الإلكترونية التي باتت تشكل أحد مقومات الأمن الوطني الشامل. فتحقيق الأمن لم يعد يُقاس أو يعتمد فقط على تعداد أفراد قوات المشاة والأسلحة التي تمتلكها المؤسسة العسكرية في أي بلد، بل أيضاً على مدى توافر المعلومات الرقمية والقدرة على حمايتها ضد أي أطراف أخرى قد تحاول الوصول إليها واستغلالها بقصد الأذى وإلحاق الضرر.

وفي ضوء هذا التحوّل الكبير الذي طرأ على مفهوم الدفاع العسكري والأمن الوطني، تعكف الدول في مختلف أنحاء العالم، على تطوير قدراتها الإلكترونية والاستثمار فيها بقوة من أجل حماية أنظمتها ومؤسساتها الوطنية من محاولات الاختراق والتسلل.

وتم تعيين هشام فاضل، الذي سبق له العمل لدى "ياه سات" و"جنرال دايناميكس"، في منصب نائب رئيس أول للمشاريع الخاصة، بهدف مساعدة "دارك ماتر" على بناء خبراتها في قطاع الدفاع. وسبق لفاضل، الذي يتمتع بخبرة مهنية طويلة تصل إلى 15 عاماً، أن تولى مسؤولية الإشراف على أنشطة متعددة تشمل الهندسة والتخطيط الاستراتيجي والمشتريات والمبيعات والعمليات التجارية، لصالح هيئات ومؤسسات حكومية وعسكرية عديدة.

ويقدم هشام، اليوم، الاستشارات لمؤسس والرئيس التنفيذي لـ "دارك ماتر" حول القضايا المتعلقة بالأمن الإلكتروني، إضافة إلى تحديد وتطوير أفكار جديدة تتعلق بالتكنولوجيا والأعمال.

وقال فيصل البنّاي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة دارك ماتر "من الواضح جداً أن أنظمة الحماية الإلكترونية الدقيقة تكتسب أهمية متزايدة على صعيد الأمن الوطني، شأنها في ذلك كأهمية الجيوش والمعدات العسكرية، إن لم يكن أكثر. ويأتي توسيع نطاق محفظة حلول وخدمات دارك ماتر لتشمل هذا القطاع الاستراتيجي الحيوي، انطلاقاً من قناعتنا بضرورة توفير الحلول التي تحمي الدول والمؤسسات والأفراد من التهديدات الإلكترونية، لإرساء وترسيخ دعائم أمن إلكتروني وطني شامل وقادر على مواجهة التحديات على اختلاف أنواعها وطبيعتها".

وأضاف "يسعدنا أن نرحب بانضمام السيد هشام إلى أسرة الشركة. ولا شك في أن خبرته الواسعة في المجال العسكري وقطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط والولايات المتحدة، تتسم بأهمية كبيرة بالنسبة لـ (دارك ماتر) في الوقت الذي نعمل فيه على توسيع أنشطتنا في قطاع الدفاع".

وتعتمد "دارك ماتر" على فريق من الخبراء في مجال الأمن الإلكتروني، الذين يعملون على تطوير وإدارة وتطبيق أوسع وأشمل مجموعة من أكثر حلول ومنتجات وتقنيات الأمن الإلكتروني تطوراً وابتكاراً بما يضمن تلبية متطلبات قطاع الدفاع على أكمل وجه.

من جهته، قال هشام فاضل، نائب رئيس أول للمشاريع الخاصة في دارك ماتر "يشرفني أن أكون عضواً في فريق عمل ’دارك ماتر‘، وهذه فرصة قيّمة بالنسبة لي لمواصلة العمل على تطوير حلول مبتكرة من شأنها تأمين البنية التحتية الحيوية. فهدف (دارك ماتر) يتلخص في توفير الحماية للدول من أجل إرساء السلام في مختلف أنحاء العالم. ولا شك في أن الأمن الإلكتروني يمثل أحد أوجه هذا السلام وأتطلع إلى المساهمة في تحقيق ذلك".

ويعد "آيدكس" معرض ومؤتمر الدفاع الدولي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يسلّط الضوء على أحدث تقنيات وأنظمة الدفاع البري والبحري والجوي.

وفي حين يُقدر حجم الإنفاق الدفاعي في منطقة الشرق الأوسط بأكثر من 100 مليار دولار سنوياً، يوفر "آيدكس" منصّة فريدة لبناء وتوطيد العلاقات مع المؤسسات الحكومية والشركات والقوات المسلّحة في جميع أنحاء المنطقة.