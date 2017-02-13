لحماية المستخدم ...غوغل ستزيل ملايين التطبيقات من موقعها

إذا أمعنت النظر في موقع بلاي ستور لعرض التطبيقات الإلكترونية والتابع لشركة غوغل العملاقة لخدمات الانترنت، فسوف تجد على الأرجح أعدادا ضخمة من التطبيقات غير الموثوق فيها، التي عادة ما تكون نسخ مقلدة من ألعاب شهيرة أو تطبيقات خدمية ضعيفة المستوى، لا يمكنها تنفيذ الوظائف التي تتعهد بتنفيذها.

ونظرا لأن هذه التطبيقات تظهر جنبا إلى جنب مع التطبيقات القانونية، فإن المستخدم العادي لا يمكنه التفريق بين النوعين، وقد يعمد في أحيان كثيرة إلى تنزيل هذه التطبيقات غير الموثوق فيها.

وحسب موقع دويتشه فيله، يبدو أن غوغل قررت التدخل لعلاج هذه المشكلة، حيث بدأت الشركة الأمريكية العملاقة في تحذير بعض مطوري البرمجيات بأنه تم بالفعل تصنيف بعض تطبيقاتهم باعتبارها تفتقر إلى اشتراطات الخصوصية التي تحددها غوغل.

وأكدت غوغل في الرسالة التي أوردها الموقع الإلكتروني "بي.سي ورلد" المتخصص في مجال الكمبيوتر والبرمجيات أن سياساتها تنص على ضرورة "أن يحدد مطورو البرمجيات سياسات خصوصية واضحة عندما يطلب أحد التطبيقات الاطلاع على بيانات خاصة بالمستخدم أثناء عملية التنزيل".

ورغم أن غوغل لم تحدد عدد الشركات التي تمت مخاطبتها بهذه الرسالة، إلا أنها سوف تؤثر على الأرجح على ملايين التطبيقات، على حد وصف الموقع الإلكتروني "نكست ويب". المتخصص في أخبار الكمبيوتر والانترنت. وذكرت غوغل أنه من الضروري أن يحدد التطبيق بشفافية كيفية التعامل مع بيانات المستخدم قبل أن يطلب الإطلاع على معلومات مثل قوائم الرسائل والاتصالات أو يطلب الدخول على وظائف مثل الكاميرا والميكروفون الخاص بالهاتف.

وحثت شركة غوغل المطورين في الرسالة على ضرورة تحديث قوائم تطبيقاتهم المسجلة على موقع "بلاي ستور" بسياسة خصوصية واضحة أو القيام برفع التطبيقات المخالفة من الموقع. وحددت الشركة مهلة حتى يوم 15 آذار/ مارس المقبل للاستجابة لهذه المطالب، وإلا سوف تقوم غوغل بإزالة التطبيقات المخالفة من الموقع.

ورغم أن هذه الخطوة سوف تؤثر على ملايين التطبيقات الإلكترونية بشكل سلبي، إلا أنها سوف تعود بفائدة كبيرة على المستخدم، حيث ستسمح له بتنزيل التطبيقات القانونية بدلا من النسخ المقلدة الرخيصة التي تنطوي على مشاكل.