14 مليار دولار إنفاق الإمارات والسعودية على تقنية المعلومات في 2017

أشار خبراء إلى أن على مدراء تقنية المعلومات التركيز على استخدام الحوسبة السحابية لحماية البيانات والتطبيقات في لعام 2017 وجعلها أولوية لهم، وذلك عشية انطلاق مؤتمر آي دي سي (IDC) للحماية المرنة عبر السحاب (IDC Agile Cloud Security).

وفي الوقت الذي تتصدّر فيه الحوسبة السحابية مشهد التحول الرقمي الذي تشهده المنطقة، تشير توقعات مؤسسة آي دي سي للأبحاث إلى أن إنفاق الإمارات والسعودية معاً على تقنية المعلومات سيصل إلى 14 مليار دولار في العام 2017، كما سيصل إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا على أمن المعلومات إلى 2 مليار دولار في نفس العام.

وبهذه المناسبة، وفق صحيفة البيان، قال ديباك ناراين، المدير الإقليمي لخدمات ما قبل المبيعات لدى في إم وير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي الشركة الرائدة في توفير البنية التحتية السحابية وتقنيات العمل الرقمية: "نشهد اليوم نمواً هائلا في حجم البيانات وهجمات إلكترونية تتطوّر بصورة متزايدة، مما يفرض على مدراء تقنية المعلومات في الشرق الأوسط الانتقال من حمية مراكز البيانات إلى استخدام الحوسبة السحابية لحماية البيانات والتطبيقات. وستكون هناك موجة جديدة من الحلول الأمنية السحابية المبسّطة والمؤتمتة لدعم هذا التوجه، إذ ستقوم بالتنبؤ بالهجمات الإلكترونية ومراقبتها وإيقافها لحظة حدوثها.

وسيقام مؤتمر آي دي سي (IDC) للحماية المرنة عبر السحاب (IDC Agile Cloud Security) يوم الأربعاء 15 فبراير في فندق برج العرب بدبي، إذ تشارك في شركة في إم وير لتسليط الضوء على أحدث الحلول الأمنية السحابية والشبكات المعرّفة بالبرمجيات والتقنيات الافتراضية للشبكات والتي تستهدف القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط.