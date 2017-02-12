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تكنولوجيا

تلاعب موظف يعيد تبصيم عملاء بشركة اتصالات﻿ سعودية

أريبيان بزنس
الأحد، 12 فبراير 2017
تلاعب موظف يعيد تبصيم عملاء بشركة اتصالات﻿ سعودية

أكد مسؤولون لصحيفة "الوطن" في مرافق المركز، أن الحملة الأخيرة لتبصيم مستخدمي الهواتف النقالة خرجت بـ58 مليون بصمة، إذ جرت إعادة بصمات مستخدمي شرائح إحدى الشركات بسبب مخالفة نظام البصمة المفروض، حيث كان أحد الموظفين يقوم بالتلاعب في عمليات التبصيم.

وساهم نظام البصمة في مركز المعلومات الوطني بأكثر من 3 ملايين محاولة انتحال شخصية ، وكشف نظام البصمة بمركز المعلومات الوطني، ويوفر النظام 47 مليون بصمة لمواطنين ومقيمين وزوار ومتسللين ومرحلين وحجاج، جمعت من خلال قاعدة البيانات للبصمات المدنية لدى الأحوال المدنية للمواطنين، ومن المقيمين عبر الجوازات، كما أن هناك 38 ألف بصمة، أخذت من مسرح الجريمة وبصمات جنائية أخرى من المجرمين المعروفين بعد القبض عليهم.

 

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