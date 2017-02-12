جهاز لتشغيل نظام أندرويد في هواتف أيفون لدى موزع في دبي

أطلقت شركة Gizmaze.com للتجارة الإلكترونية ومقرها دبي هاتفاً بدون شاشة قادر على تشغيل هواتف آيفون 6 وآيفون 6 بلاس وآيفون 6 إس وآيفون 6 إس بلاس على نظامي التشغيل أندرويد و ios في نفس الوقت، وهو من تصنيع الشركة الصينية Haimawan .

وكان المنتج الذي أول من طرح فكرته وطوره هو المبرمج نك لي Nick Lee قد تم عرضه في شهر يوليو الماضي من شركة Tendigi في مدينة بروكلين الأمريكية والتي برع مهندسو البرمجة فيها (برعت الشركة في تطوير حلول وحيل بارعة لكسر حواجز أنظمة التشغيل في الهواتف الجوالة بحسب مدونة الشركة التي تعرض الصورة أدناه وهي كابل لتقل البيانات بين هاتفين.)





تقنية Mesuit التي وافقت عليها هيئة تنظيم الاتصالات بدولة الإمارات ستتوفر عبر موقع www.gizmaze.com اعتباراً من الأحد 12 فبراير 2017 بسعر 699 درهم لهواتف (آيفون 6 و آيفون 6 إس) و 749 درهم لهواتف (آيفون 6 وآيفون 6 بلاس) بحسب ما نقلته مواقع إماتية مثل سينيار وخليج تايمز، رغم أن محرر أريبيان بزنس لم يتمكن من التواصل مع الشركة بالاتصال بالرقم المتاح على موقعها.

تشير الشركة إن جهاز مي سويت يدمج تجهيزات تتيح المزيد من الذاكرة مع بطارية إضافية وبطاقة تعريف هاتفية SIM إضافية .

يمكن لمستخدمي هواتف آيفون المذكورة وضع هواتفهم داخل غلاف Mesuit والاستفادة من إمكانية استخدام التطبيقات المجانية على نظام تشغيل آندرويد باستخدام نفس هاتف آيفون. ويملك Mesuit كل ميزات الهاتف ما عدا الشاشة، بحيث يمكن استخدام بطاقة SIM ثانية وإضافة مساحة تخزين إضافية سعة 16 غيغا بايت.

ويقول موقع Gizmaze.com إن حمل Mesuit يعني اقتناء هاتفين في هاتف واحد يتم شحنهما بنفس الوقت بشاحن واحد، كما أن معالج MTK 8 يساعد على تخفيض الطاقة المستهلكة والحفاظ على عمر البطارية أطول وقت ممكن.