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تكنولوجيا

"رقم وكلمة سر" هكذا تحمي حسابك في "واتس آب"

أريبيان بزنس
الجمعة، 10 فبراير 2017
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"رقم وكلمة سر" هكذا تحمي حسابك في "واتس آب"

أعلن تطبيق "واتس آب"، الذي تملكه شركة "فيسبوك"، عن ميزة جديدة من شأنها تعزيز تأمين حسابات المستخدمين.

وتتمثل الإجراءات الجديدة في إدخال رقم وكلمة سر في كل مرة يقوم المستخدم بمصادقة الرقم مع التطبيق.

 

ويمنع هذا الإجراء، الذي يمكن تفعيله من قائمة الإعدادات، أي شخص آخر، من تفعيل رقم الهاتف الخاص بك بدون رمز المرور المكون من ستة أرقام، والذي لا يعرفه سوى مالك الحساب.

 

ووفق موقع سكاي نيوز عربية، قال المتحدث باسم "واتس آب": "إذا قمت بتفعيل ميزة التحقق بخطوتين؛ فإنه في كل محاولة لمصادقة رقمك على واتس آب ستسأل عن كلمة المرور التي قمت بإنشائها والمكونة من ستة أرقام".

 

وأشار إلى أنه سيُسمح لمستخدمي التطبيق باستخدام هاتين الخطوتين -الرقم وكلمة السر- على أي جهاز أو منصة، وفي كل مرة يقوم المستخدم بتسجيل الدخول للتطبيق كل 7 أيام، سيحتاج إلى استخدام الميزة الجديدة.

 

وبدأت "واتس آب" اختبار هذه الميزة بشكل تجريبي في نوفمبر الماضي، وأصبحت الآن متاحة لمستخدمي التطبيق.

 

ولتفعيل هذه الميزة يمكن للمستخدم الذهاب إلى قائمة الإعدادات وبعدها الحساب، ومنها خطوات التحقق، ثم الضغط على تفعيل، وبعدها سيطلب منك إدخال البريد الإلكتروني واختيار رمز مرور مكون من ستة أرقام.

 

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق "واتس آب" سبق وأطلق ميزة تشفير الرسائل بين أي شخصين، لكن الميزة الجديدة قد تساعد في حماية  المستخدمين بشكل أفضل من الاختراق.

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