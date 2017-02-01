"اتصالات" الإمارات تمنح عملائها المتأثرين بخلل الشبكة مؤخرا بيانات ودقائق مجانية

قالت "اتصالات" في بيان صادر عنها اليوم إنها ستمنح عملائها المتأثرين بخلل الشبكة الذي حدث مؤخراً 1 جيجابايت بيانات مجاناً و120 دقيقة مكالمات محلية مجانية وذلك في إطار تقديرها البالغ لعملائها، وإعمالاً بكافة معايير الولاء والمساندة الدائمة والمستمرة.

ولفتت اتصالات إلى أنه يمكن لعملائها المتأثرين الاستفادة من الدقائق والبيانات المجانية من خلال طلب الرمز "*103#" وأشارت إلى أن العرض يبدأ اعتباراً من يوم الجمعة المقبل الموافق 3 فبراير وحتى يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير الحالي.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، يمكن للعملاء التمتع بمزايا هذا العرض من الدقائق والبيانات المجانية في يوم الاشتراك في العرض إضافة إلى ذلك تتيح "اتصالات" لمشتركي تلفزيون "eLife TV" مشاهدة أكثر من 60 قناة مميزة مجاناً يومي الجمعة والسبت المقبلين.