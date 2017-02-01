موبايلي توقع اتفاقية إعادة تمويل مرابحة بـ7.9 مليار ريال مع بنوك سعودية

(رويترز) - قالت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) ثاني أكبر شركة اتصالات سعودية اليوم الأربعاء إنها وقعت اتفاقية إعادة تمويل مرابحة بقيمة 7.9 مليار ريال (2.11 مليار دولار) مع مجموعة من البنوك السعودية لإعادة تمويل جزء كبير من ديونها.

وأضافت الشركة في بيان نشر على موقع البورصة السعودية (تداول) إن "مدة هذه التسهيلات 7 سنوات منها عامان معفيان من سداد أصل القرض يليها فترة سداد لمدة 5 سنوات... لا تشمل التسهيلات أية ضمانات عينية".

وقالت موبايلي وهي شركة شقيقة لاتصالات الإماراتية وتتنافس مع الاتصالات السعودية وزين السعودية إن الاتفاقية ستمكنها من "إعادة جدولة ديونها بما يتماشى مع تدفقاتها النقدية وإلغاء مخاطرة إعادة التمويل على المدى المتوسط والطويل".