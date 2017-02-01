جوجل تدفع 3 ملايين دولار للهاكرز

قال تقرير نشرته مجلة "فوربس" الأمريكية، أمس الثلاثاء، إن شركة جوجل للتكنولوجيا الأمريكية العملاقة صرفت خلال العام 2016 حوالي ثلاثة ملايين دولاراً للهاكرز من أجل اكتشاف الثغرات والبرامج الخبيثة في تطبيقاتها.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، قال التقرير إن جوجل -المملوكة لشركة ألفابت- استعانت بمخترقين ذوي خبرة ولكنهم مستقلون، إذ شارك في هذه المهمة 350 باحثاً من 59 دولة، وخرجوا بتقرير في نهاية العام تبين خلاله اكتشاف ألف فيروس في تطبيقات جوجل.

وبلغت أعلى مكافأة للهاكرز الذين اكتشفوا هذه الثغرات 100 ألف دولار، في حين ارتفعت المكافأة الإجمالية عام 2016 بمعدل مليون دولار بينما في 2015 حوالي مليوني دولار فقط.

وقال تقرير جوجل إن صرف هذه الأموال مفيد للشركة، إذ إنه يحميها من كثير من الفيروسات التي ربما تعطل برامجها وتطبيقاتها، مما يعني تكبدها خسائر طائلة.

وأضاف أنه كان من الصعوبة في السابق الوصول إلى الهاكرز الأخلاقيين، ولكن الوضع تغير خلال السنوات الأخيرة، إذ تحول بعضهم إلى صائدي جوائز، وذلك بالتعاون مع شركات التقنية الكبرى الموجودة في وادي السليكون، وهناك ارتباطات لبعض الشركات بهؤلاء، خاصة من يعملون بطريقة مستقلة.

ويرى الخبراء في هذا المجال أن استعانة الشركات بالهاكرز الأخلاقيين يدر كثيراً من الأرباح على هذه الشركات، خصوصا أن كثيراً منها تعاني في مسألة توظيف الهاكرز، والتي تقابل أحيانا بالشك واحتمالية إقامة قضايا ضدها في حال هوجمت برامج وتطبيقات شركات أخرى.