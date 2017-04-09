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تكنولوجيا

75 % زيادة في استخدام السعوديَّات لموقع يوتيوب

أريبيان بزنس
الأحد، 9 إبريل 2017
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75 % زيادة في استخدام السعوديَّات لموقع يوتيوب

كشف محرّكُ البحث العالميّ جوجل عن ارتفاع استخدام السيِّدات السعوديَّات لموقع التَّواصل للمحتوى المرئي يوتيوب بنسبة 75 بالمئة في 2016 مقارنة بالعام الذي قبله.

 

ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية عن جوجل إن أغلب استخدامات السعوديَّات على موقع يوتيوب ترتكز على دروس الماكياج والطبخ، إلى جانب بعض المدوَّنات التي تقدِّم محتوى كوميديًّا متعلِّقًا بالقضايا الاجتماعيَّة.

 

وأوضح جوجل أنَّ هذا الانفتاح التقني يتزامن مع برنامج "رؤية 2030" الطموح، الذي يَعِد بمجموعة من الإصلاحات الثقافيَّة لتنويع اقتصاد المملكة، الذي يعتمد على النفط، مع وجود أكثر من نصف السكان السعوديين الذين تقلُّ أعمارهم عن 25 عامًا.

 

ونوَّه بأنَّ المملكة تحقِّقُ أعلى وقت مشاهدة يوتيوب للفرد على مستوى العالم، مع ما يقرب من نصف مليون مشترك، وهو ما يُعتبر جزءًا من ثورة وسائل الإعلام، وفقًا لتحليلات وكالة أنبوبي لابس.

 

وأوضح أنَّه نتيجة للارتفاع الكبير في المحتوى العربي على موقع يوتيوب، ازداد وقت المشاهدة، ليس فقط داخل السعودية، ولكن في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها.

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